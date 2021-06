PNL, PROTEST după ce Armand i-a luat atribuțiile vicelui PNL. Burduja: Nu poți să conduci o primărie în dispreț

Consilierii PNL din Primăria Sectorului 1 au încercat să găsească alături de actualul primar, Clotilde Armand, mai multe soluții care să scape străzile sectorului de gunoaie. Sebastian Burduja și Ramona Porumb au discutat cu protocolul în față cu Clotilde Armand și cu toții au decis că parteneriatul politic trebuie să meargă mai departe pentru binele cetățenilor. Totuși, în urma acestor discuții, primarul Armand i-a luat atribuțiile delegate viceprimarului PNL Ramona Porumb.

„În această situație am relatat exact ce s-a întâmplat. Noi am vrut să stăm la masă, am stat la masă, am dat mâna, am spus că suntem gata să găsim soluții împreună pentru rezolvarea problemei oamenilor”, a declarat Sebastian Burduja la România TV.

Protest în Consiliul Local

Una dintre gazdele emisiunii de la România TV a punctat faptul că este obligația primăriei și a celor care reprezintă autoritatea edilitară să „dea gunoiul din fața cetățenilor”.

„Modul în care se desfășoară acest contract cu operatorul de servicii de salubritate este integrat în răspunderea primarului și a aparatului executiv al primăriei. Sigur, am susținut-o în alegeri (n.r. - pe Clotilde Armand) și am spus că este un lucru bun că PSD a fost scos din Primăria Sectorului 1. În continuare cred și sper lucrul acesta, dar modul în care se desfășoară acest contract este integral răspunderea doamnei Armand și dânsa trebuie să dea seamă, într-adevăr, în fața oamenilor. Noi, astăzi, în ședința Consiliului Local, am dat un vot de abținere la toate punctele de pe ordinea de zi. Este un fel de protest, pentru că nu poți să conduci o primărie în dispreț față de partenerul politic și față de interesul cetățeanului. Noi nu suntem acolo pentru a fi în apanajul doamnei primar, noi suntem acolo trimiși de cetățenii Sectorului 1 și de bucureșteni, pe ei trebuie să îi slujim”, a declarat Sebastian Burduja, preşedinte PNL Sector 1.

Iată scrisoarea aleșilor PNL

”Stimați cetățeni,

Noi, echipa PNL Sector 1, avem datoria civică și morală față de dumneavoastră să vă informăm permanent, să vă prezentăm adevărul și numai adevărul, chiar dacă acesta (ne) doare. Pentru noi, transparența este un principiu nenegociabil. Acum 10 luni, Partidul Național Liberal a pus interesul dumneavoastră mai presus de orice: am susținut candidatul USRPLUS la primăria de sector, Clotilde Armand, fără a propune un candidat propriu. Și 17.000 dintre dumneavoastră, votanți PNL din sectorul 1, au făcut posibilă îndepărtarea PSD din administrația de sector (la doar 1000 de voturi) și din primăria generală.

Din păcate, constatăm că suntem astăzi în fața unui nou blocaj grav în comunicarea și colaborarea cu primarul Sectorului 1. După alegeri, aceasta a uitat brusc ce înseamnă un parteneriat și ne-a demonstrat, din nou și din nou, că acționează doar în interes propriu, fără capacitatea de a comunica și de a lucra în echipă. Echipa PNL i-a explicat în repetate rânduri că Primăria Sectorului 1 nu este o firmă privată și nu este pe persoană fizică, iar cetățenii au nevoie de un lider serios, nu de un șef discreționar.

Echipa PNL Sector 1 și-a manifestat întotdeauna, pe canale directe dar și public, disponibilitatea de a ajuta toate demersurile legale ale primarului și aparatului său administrativ. De a identifica soluții, de a pune la masă specialiști și de a lucra împreună pentru binele dumneavoastră.

Exact același lucru l-am reiterat luni, printr-un comunicat de presă în care atrăgeam atenția, în urma a sute de sesizări și petiții de la dumneavoastră, că riscăm o nouă criză a gunoaielor în sectorul 1, pentru care trebuie să găsim rapid o rezolvare. Specificam atunci că suntem alături de primar în acest demers. Acel comunicat, însă, nu a fost pe placul primarului Armand, care a apelat la amenințări cu încetarea delegării atribuțiilor către viceprimarul PNL, Ramona Porumb. Pretextul inventat: încălcarea protocolului de guvernare locală dintre USRPLUS și PNL, care specifică faptul că nu sunt permise jignirile și insultele în spațiul public, acuză reprezentanții PNL Sector 1.

În fapt, jignirile i-au aparținut doar primarului Armand, care a calomniat echipa liberală, inventând din nou presupuse asocieri cu „Mafia gunoiului”. Judecați și dumneavoastră: aici este comunicatul PNL, aici este postarea primarului din data de 1 iunie.

Cu toate acestea, pentru că noi credem că orice criză se rezolvă prin comunicare, am solicitat primarului o întâlnire în persoană, la care au participat Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1, și Ramona Porumb. Timp de peste o oră, aceștia au discutat cu protocolul în față cu Clotilde Armand și au ajuns la concluzia comună că parteneriatul trebuie să meargă înainte, dincolo de neînțelegerile de moment, spre binele dumneavoastră și al sectorului 1. Deși întâlnirea s-a încheiat în termeni amiabili, cu zâmbete, strângeri de mâini și cu parteneriatul valabil, câteva ore mai târziu primarul Armand a emis o dispoziție care lasă viceprimarul PNL fără nicio atribuție, în mod abuziv și aberant.

După ce i-am solicitat explicații, primarul ne-a anunțat, inițial prin interpuși, apoi direct, că parteneriatul este nul și că urmează să prezinte altă propunere, după ședința de astăzi de Consiliu Local. Așa stau lucrurile în acest moment, iar atribuțiile unui viceprimar ales fac, iată, obiectul unui instrument de șantaj politic, printr-un abuz grav, fără precedent.

Stimați cetățeni, noi suntem aici în slujba dumneavoastră și atât. Niciun ales vremelnic în funcții publice nu va schimba acest lucru. Prin urmare, vom continua să facem lucrurile serioase, de bun simț pentru acest sector, vom continua să punem întrebări și să aducem transparența și performanța administrației locale la rang de normalitate.

Mulți dintre dumneavoastră ne-ați spus și ne-ați scris: cândva sectorul 1, sub o administrație liberală, era exemplu pentru o țară întreagă; a urmat PSD si anii de regres si de tunuri; așteptările erau mari de la actuala administrație, dar ele sunt spulberate în fiecare zi în care predomină haosul, blocajele și lipsa de coerență. Un alt exemplu concret, strigător la cer: PNL a propus și a reușit, în ciuda opoziției aparatului primarului, votarea unui HCL care prevede publicarea tuturor contractelor primăriei și instituțiilor subordonate. O simplă verificare pe site, la îndemâna oricui, arată că de luni de zile acest HCL este ignorat, datele cele mai recente fiind de anul trecut”, se arată în scrisoarea liberalilor de la Sectorul 1.