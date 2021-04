PNL, pas în spate în cazul Voiculescu? ”Dacă cei de la USR PLUS vor considera că este cazul...”

”Ce pot să spun este că o decizie de delimitare de Vlad Voiculescu poate să o ia partidul care a promovat acel ministru. N-au fost discuții furtunoase, așa cum se aștepta. După părerea mea, nu cred că se va ajunge la o măsură extremă în ceea ce privește Ministerul Sănătății. Probabil se va găsi o soluție ca să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat, dar eu cred că se va merge înainte pe această formulă. Într-o coaliție, când un partid deleagă un ministru, tot acel partid trebuie să ajungă o concluzie (n.r. privind demiterea). Dacă cei de la USR PLUS vor considera că este cazul, atunci este clar că se va ajunge la această soluție, depinde de ei, este o ședință de coaliție astăzi, oricum, vă spun sincer, nu au fost discuții furtunoase sau foarte aplecate pe această temă, am discutat celelalte probleme importante” a spus Virgil Guran, în timpul ședinței PNL, care a mai precizat că ”țara trebuie să fie guvernată și este absolut necesar să fie liniște, dar sunt de luat niște măsuri”. Despre ruperea coaliției, el a spus că ”nimic nu este perfect, dar coaliția funcționează”.

De la USR PLUS se aude un unic mesaj de partid: Îl susținem pe Vlad Voiculescu.

Vezi și: Dan Barna: Vlad, un manager foarte bun. Îl susținem fără niciun fel de ezitare

Discuția despre cine decide remanierea unui ministru nu este nouă.

În trecut, Dan Barna spunea: ”Păi, categoric se poate întâmpla lucrul ăsta - remanierea unui ministru, dar asta presupune remanierea întregii coaliţii. Adică nu există varianta în care premierul ia un ministru de la noi cu mâna, fără acordul nostru, cum nu există nici varianta ca eu, ca unul din liderii coaliţiei, să fac acest lucru cu un ministru al PNL-ului. Este o coaliţie, coaliţia are reguli foarte clare, sunt trei parteneri la masă, fiecare partener are echipă de miniştri, deciziile se iau în coaliţie, asta e funcţionalitatea, nu există alta, restul sunt speculaţii, glume. Fiecare partid are propria sa echipă şi e responsabil de performanţa acelei echipe”.

Iar Florin Cîțu îi replica: ”Eu respect Constituţia şi în Constituţie spune foarte clar cum se face o remaniere. Restul, discuţii politice, ce se întâmplă în spate, asta este altceva, dar atributul remanierii, aşa cum spune Constituţia, în momentul în care se ia o decizie, este doar decizia premierului şi are ultima decizie. În rest, discuţii putem să avem şi vom avea discuţii tot timpul, dar eu vorbesc doar despre Constituţie”.