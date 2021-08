Orban l-a taxat din nou pe Cîţu: Ştiţi cine mai zice că am pierdut alegerile de trei ori pe zi?

Liderul liberal i-a comparat pe susţinătorii premierului cu PSD, afirmând că doar aceştia mai spun că alegerile au fost pierdute de PNL.

"De la începutul campaniei am aflat ba că nu am benzină, ba că m-am comportat ca un mascul Alfa, ba că semăn cu Liviu Dragnea, ba că am pierdut alegerile. Ştiţi cine mai spune că am pierdut alegerile parlamentare de trei ori pe zi? PSD, dragii mei! Noi nu am pierdut alegerile, noi am dus PNL la guvernare pe poziţia de principal partid de guvernământ!”, le-a spus Orban liberalilor, la Alba Iulia, citat de B1.ro.

Răspuns acid şi pentru Rareş Bogdan

„L-am auzit pe un alt coleg care ar trebui să citească un pic de istorie recentă că preşedintele care pierde alegerile îşi dă demisia, că aşa s-a întâmplat în PNL dintotdeuna. În PNL, preşedinţii care au dus partidul la guvernare şi-au reînnoit mandatul. Preşedinţii respectivi sunt Mircea Ionescu Quintus, care a dus partidul la guvernare după alegerile din 1996, Călin Popescu Tăriceanu, care şi-a reînnoit mandatul în 2005, după ce fusese preşedinte interimar”.

„Eu vă spun că este rău să vorbeşti toată ziua că PNL a pierdut alegerile ca să dai o justificare de ce trebuie preşedintele PNL să nu mai fie preşedinte. Noi nu facem altceva, prin această afirmaţie repetată public de susţinători ai dlui Cîţu, decât să repetăm ce spune PSD”, a insistat Ludovic Orban.

Tabăra Cîţu a câştigat PNL Alba Iulia

În ciuda discursului, tot tabăra Cîţu s-a impus la Alba Iulia. Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean, a câştigat şefia filialei, depăşindu-l pe europarlamentarul Mircea Hava.

Orban, mesaj similar şi pe Facebook

"Noi nu am pierdut alegerile, noi am dus PNL la guvernare pe poziția de principal partid de guvernământ. Nu putem să facem abstracție de faptul că noi am guvernat România, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a oferit această ocazie să fim noi cei care să guvernăm România, în cea mai grea perioadă de după cel de-al doilea Război Mondial, în condiții de pandemie, secetă, inundații, prăbușire economică și am scos țara la liman. Pentru că noi am fost aceia care am reușit să dăm jos PSD, a fost prima oară când o formațiune politică de dreapta dă jos un guvern provenit din fostul FSN, și a fost o decizie înțeleaptă pentru noi toți. Astăzi suntem la guvernare și avem efectele modului în care am înțeles să administrăm lucrurile anul trecut. România este printre țările ale căror economii își revine cel mai repede, fapt care se datorează în mare parte acestei realizări remarcabile și anume aceea că PNL a fost la guvernare în perioada cea mai grea din ultimele decenii", a scris Ludovic Orban.