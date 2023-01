Nicolae Ciucă: În acest moment, există un protocol agreat cu toţi membrii coaliţiei. Ne vom asigura că prevederile sunt respectate

"Subiectul acesta a fost discutat şi astăzi şi la întâlnirea informală de aseară cu liderii de filiale din ţară şi, aşa cum am menţionat, susţin şi în acest moment: PNL a dat dovadă de seriozitate în tot ceea ce s-a angajat şi în asumarea responsabilităţilor la nivelul Guvernului, cât şi în interiorul coaliţiei. În acest moment, există un protocol agreat cu toţi membrii coaliţiei, în continuare vom asigura că prevederile protocolului sunt respectate, că are loc rocada aşa cum am menţionat, iar componenta aceasta de a renegocia ministere şi de a analiza orice alte posibilităţi de schimbare în interiorul coaliţiei nu am discutat-o, nu am agreat-o şi ne menţinem elementele pe care le-am aprobat când am format coaliţia. Este un contract pe care l-am semnat cu toţii, atunci să ne ţinem de contract", a spus Ciucă, la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL.

Ciucă nu mai vrea discuţii despre rotativă





El a susţinut că discutarea acestui subiect cu patru luni înainte de producerea rocadei este nefolositor.



"Deocamdată, în acest moment în care discutăm, sunt probleme foarte importante legate de guvernare, de îndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare, de reforme, de asigurarea îndeplinirii acestor reforme pentru a face în aşa fel încât să putem să absorbim cât mai mulţi bani din fondurile europene. Suntem în ultimul an pe cadrul de coeziune 2014-2020, nu ne putem permite să pierdem aceşti bani. Să intrăm în aceste discuţii şi în aceste dezbateri care consumă timp cu patru luni înainte ca rocada efectiv să se producă, din punctul meu de vedere este nefolositor", a afirmat premierul.



Ciucă a fost întrebat şi dacă există posibilitatea ca miniştrii Energiei, Virgil Popescu, şi de Interne, Lucian Bode, să fie schimbaţi din funcţie, în contextul criticilor venite din partea social-democraţilor.



"Probabil că acelaşi lucru se întâmplă şi din partea altor persoane, este o chestiune pe care o negociem la nivelul conducerii coaliţiei şi ele nu fac decât deliciul acestor trimiteri într-o parte şi alta fără să aibă consistenţă în ceea ce se întâmplă", a spus premierul.



Chestionat şi dacă are încredere în PSD, Ciucă a răspuns: "Încrederea se clădeşte în timp, încrederea se clădeşte prin respect reciproc. Atât timp cât am respectat tot ce ne-am asumat, cred că este momentul în care să recunoaştem că există şi o doză de încredere între noi, indiferent de context şi de discuţiile care au loc de o parte şi de alta", scrie Agerpres.

