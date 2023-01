Monica Bârlădeanu şi Andi Vasluianu joacă în "Taximetrişti", film care apare în ianuarie

Comedia "Taximetrişti", în regia lui Bogdan Theodor Olteanu, va avea premiera în cinematografe pe 20 ianuarie.



Filmul, care invită spectatorii în viaţa de noapte a Bucureştiului prin intermediul a doi prieteni taximetrişti şi a clienţilor lor, îi aduce împreună pe Monica Bîrlădeanu şi Andi Vasluianu la zece ani după ce ei au apărut pe acelaşi generic în pelicula "Despre oameni şi melci", informează un comunicat transmis miercuri Agerpres.



Adaptare după piesa de teatru cu acelaşi nume, cu un scenariu scris de Bogdan Theodor Olteanu şi Adrian Nicolae, "Taximetrişti" îi are ca protagonişti pe Lică (Alex Ion) şi Liviu (Rolando Matsangos), doi taximetrişti care în cursul unei singure nopţi întâlnesc personaje şi situaţii care le dau viaţa peste cap. Printre aceştia se regăsesc Anişoara (Monica Bîrlădeanu), prima clientă a lui Liviu, agitată şi misterioasă, aflată în urmărirea unei maşini, dar şi Mircea (Andi Vasluianu), gazda unei emisiuni de noapte, un tip sătul de părerile altora, dar bine intenţionat.



"E deştept, foarte bun în meseria lui, celebru, infatuat, arogant şi îngrozitor de enervant" spune Andi Vasluianu despre personalul pe care-l interpretează.



El precizează că filmul "are umor şi surprinde destul de multe detalii ale oamenilor care se perindă prin viaţa celor doi taximetrişti. Nu cred că există un profil al taximetristului din Capitală, cred că există oameni şi întâmplări".



Pentru Monica Bîrlădeanu, filmul a fost o ocazie specială de a interpreta un personaj diferit.



"Ca fost spectator fan entuziast al piesei de teatru 'Taximetrişti' a fost o super bucurie să joc în film, mai ales un personaj care nu prea seamănă cu nimic din ce am jucat deja până acum. O comedie spumoasă şi deşteaptă care trebuie văzută neapărat!", spune actriţa.



"Taximetrişti" este o producţie Bold Film Studio în co-producţie cu Tangaj Production şi Avanpost Media.

