Update: Florin Cîţu: Problema e că avem două partide care vor să fie primul. Marcel Ciolacu: Săptămâna viitoare vom avea Guvern

UPDATE: Florin Cîţu, declaraţii după şedinţa PNL.

"Nu avem în acest moment niciun motiv să flexibilizăm decizia privind postul de premier. Nu ştiu ce surse sunt, dar se pot exprima în BEx", a declarat Florin Cîţu.

Întrebat dacă poate veni cu un nume de premier în afară de cel al său, Florin Cîţu a răspuns acid: "De unde luăm acest nume? Întrebăm la PSD? Le cerem o listă? Noi suntem într-o situaţie simplă. PSD a votat ca premierul lor să fie primul. Noi vrem să fie primul premier de la PNL. Problema nu e numele, problema e că avem două partide care vor să fie primele în rotativă. Noi nu punem condiţii. Vom negocia în continuare".

"Mandatul PNL, şi pot să vorbesc doar despre PNL, este cel de aseară din BEx. Suntem de acord cu o guvernare pe 3 ani de zile, cu rotaţie la premieri. Noi, PNL, am decis să fie în prima parte premier de la PNL. Când am început negocierile, lucrurile erau diametral opuse. Cred că am făcut paşi importanţi, sunt sigur că vom ajunge la un acord şi aici. Trebuie să găsim o soluţie, ca să mergem cu o singură propunere la negocierile de la Cotroceni. Am anulat negocierile de azi ca să mergem înapoi în partid. Vom negocia în continuare. Azi suntem mult mai aproape de înţelegere decât eram acum două săptămâni. Aseară am votat ca premierul să fie de la PNL. Poate să fie orice persoană", a mai explicat Cîţu, întrebat dacă este o soluţie nominalizarea unui premier din afara celor două partide principale, PSD şi PNL.

"În acest moment sunt două partide care vor să fie primul în rotativă. Numele nu contează, poate să fie oricine", a mai punctat premierul interimar, întrebat de ce PNL nu a venit cu o nominalizare exactă privind postul de prim-ministru.

- ştire iniţială -

"Vă anunţ că atât cu dl Kelemen Hunor, cu dl Cîţu şi cu dl Pambuccian vorbim zilnic la telefon pentru că e normal să facem asta. Astăzi colegii mei au votat ca eu să fiu propunerea PSD de premier. Le mulţumesc pentru asta. Mai important e ce au votat colegii mei, nu partenerii. Intrăm în negocieri. PSD are un candidat pentru funcţia de premier al României în acest moment. În urma negocierilor vom vedea ce se va întâmpla.

Astăzi colegii mei au hotărât că respectă voturile românilor. Ţinând cont că PSD a câştigat alegerile, se subînţelege (n.r. că PSD vrea să deţină primul funcţia de premier). Nu suntem aşa brutali în exprimare, dar cred că suntem foarte clari. Săptămâna viitoare, România va avea un Guvern. Este o obligaţie, lumea nu mai are răbdare. Asta trebuie să facem! Toţi preşedinţii de partid care reprezintă această coaliţie sunt de acord că săptămâna viitoare trebuie să avem Guvern", a declarat Marcel Ciolacu la sediul PSD.

Cine va fi premier

"Premierul, ca să îl avem, trebuie să fie desemnat", a mai spus Marcel Ciolacu în faţa jurnaliştilor.

Miercuri, surse politice afirmau că liderii partidelor din coaliţie au bătut palma şi că Nicolae Ciucă va fi propunerea de premier. Analistul politic Bogdan Chirieac a anunţat, însă, că membri din echipele de negociere au negat acest lucru.

"Sigur că generalul Nicolae Ciucă poate fi oricând o opţiune de premier. Singura problemă este că persoane implicate în negocieri neagă că s-a ajuns la un asemenea acord. Nu spun că Nicolae Ciucă nu poate fi alegerea la un moment dat, ci faptul că cei care negociază spun că nu s-a ajuns încă la un acord în privinţa asta.

Sunt presiuni foarte mari pentru generalul Ciucă, probabil că preşedintele Iohannis s-ar simţi cel mai confortabil cu generalul Ciucă. S-ar putea ca şi PSD să se simtă oarecum confortabil cu generalul Ciucă, dar deocamdată nu s-a ajuns la un asemenea acord", a punctat Bogdan Chirieac la Antena 3.

Întrebat cine nu este de acord, având în vedere că au trecut deja două săptămâni de la startul negocierilor între PNL şi PSD, Chirieac a spus că "situaţia este mult mai gravă. Suntem la două luni şi jumătate de criză politică profundă. De la 1 septembrie, de când USR a ameninţat că dă jos Guvernul, suntem în criză politică profundă. Şi continuă. De aceea eu aş aştepta declaraţiile. Presa pune multă presiune şi foarte bine face asupra celor care au participat la întâlnire să ne spună ce au discutat. Asemenea informaţii nu fac bine nimănui, şi nu fac bine nici pe plan extern. Partenerii noştri aşteaptă ca România să aibă un premier desemnat, care va fi votat în Parlament, şi să aibă un Guvern stabil".