Larisa Iordache, retrasă din gimnastică din cauza accidentărilor, s-a apucat de antrenorat

"Încă sunt la început ca antrenoare, sunt ghiocel dacă pot spune aşa. Dar mă bucur de fiecare dată când sunt în sală, mă înţeleg foarte bine cu fetele. Trec şi prin anumite situaţii mai dificile, dar contează mult să fiu alături de ele şi să le încurajez. Fetele nu au încotro, trebuie să mă asculte.

Atunci când trebuie să pun piciorul în prag, îl pun. Trebuie să existe bariera de respect dintre antrenor şi sportiv, chiar dacă fetele mă consideră o colegă de-ale lor, pentru că ne-am antrenat nu de mult în aceeaşi sală.

Dar eu încerc de fiecare dată să le dau cele mai bune indicaţii pentru a le ajuta. Bârna este aparatul la care lucrez cel mai mult cu fetele pentru că îmi place", a spus Larisa Iordache, în prezent antrenoare la secţia de gimnastică artistică a clubului Dinamo.

"De 20 de ani nu am ştiut ce e o zi fără stres"

"De trei luni m-am retras şi sunt sentimente dificile care mă încearcă. Pentru că atunci când faci acest pas nu mai eşti în centrul atenţiei ca înainte, nu mai eşti acel om bun la ceva anume... şi începi să îţi cauţi un nou drum. Sunt la început, dar încerc să îmi rezolv şi problemele de sănătate, să mă şi relaxez, pentru că 20 de ani n-am ştiut ce e o zi fără stres. Acum mă bucur de linişte", a adăugat ea, conform Digisport.

Larisa Iordache, dezamăgită de Federaţia Română de Gimnastică: Aşteptam să mă întrebe dacă sunt bine

”Am luat decizia de a părăsi acest vis frumos al meu, gimnastica! Mă voi retrage, de data aceasta, cu sufletul împăcat. Nu voi mai avea niciun gând de a mă supune la încercări, din punct de vedere psihic. Din păcate, mă retrag, din păcate pentru acei oameni care mă întreabă când revin în sala de antrenamente, dar din fericire pentru mine.

Voiam doar pur și simplu să mă întrebe (n.r.- cei din FRG) cum mă simt, dacă sunt bine psihic, dacă sunt bine fizic. Nu am primit niciun telefon personal de la Federația de Gimnastică. În mică parte, decizia se datorează și acestui lucru, pentru că am avut așteptări eu, în primul rând. Așteptări de a nu fi luată ca un copil de 16 ani, pentru că eu am 25. Așteptam ca oamenii să vorbească de la om la om cu mine. Așteptam pur și simplu să mă întrebe cum mă simt, dacă sunt bine psihic, dacă sunt bine fizic.

Au fost 3 motive pentru care care am fost suspectată că m-am retras din finala de la Tokyo: că mi-a fost frică de concurs, că mi-era frică să nu iau medalie și că nici nu am vrut. Acum și-au dat seama că eram accidentată.”, a spus Larisa Iordache, în cadrul unui fragment dintr-un podcast postat pe contul său de Instagram.

