James Cameron sugerează că ar putea să nu regizeze Avatarul 4 și 5

„Filmele cu Avatar în sine sunt oarecum consumatoare”, a spus Cameron. „Am și alte lucruri pe care le dezvolt și care sunt interesante. Cred că, în cele din urmă, în timp – nu știu dacă asta o să fie valabil după partea a treia sau a patra – voi dori să predau ștafeta unui regizor în care am încredere, ca să pot face și alte lucruri. Sau poate nu. Nu știu."

Cameron și-a exprimat, de asemenea, o anumită incertitudine că 20th Century Studios va continua cu al patrulea și al cincilea film. Totul depinde dacă The Way of Water are succes la box office. Indiferent, Cameron este încântat de povestea pe care a prezentat-o ​​deja pentru sequelele finale.

„Filmul patru este excelent. Este un nenorocit!”, a exclamat Cameron. „Sper să reușesc. Dar depinde de forțele pieței. Trei este în progres, așa că iese indiferent de cifre. Sper cu adevărat să ajungem să facem părțile patru și cinci pentru că, în cele din urmă, este o poveste mare.”

După atât de mult timp între Avatar 1 și 2, rămâne de văzut dacă The Way of Water va rezona cu cinefilii. Vom afla asta când filmul va ajunge în cinematografe, pe 16 decembrie 2022. 20th Century Studios a programat provizoriu Avatar 3 pentru 20 decembrie 2024, Avatar 4 pe 18 decembrie 2026 și Avatar 5 pe 22 decembrie 2028.

Primul teaser pentru mult-așteptatul sequel Avatar al lui James Cameron, „Avatar: The Way of Water”, a debutat pentru publicul larg, după ce a avut premiera la CinemaCon luna trecută.

Un clip de un minut și jumătate prezintă spectacolul plin de acțiune.

„Știu un lucru: oriunde am merge, această familie este fortăreața noastră”, îi spune Jake Sully, din Sam Worthington, lui Neytiri din Zoe Saldaña, la sfârșitul teaserului.

Primul Avatar a apărut în cinematografe în decembrie 2009, revoluționând filmele 3D cu progresele sale de ultimă oră în tehnologie. Alături de Worthington și Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore și CCH Pounder revin și ei pentru această nouă tranșă.

Kate Winslet, se alătură distribuției alături de Michelle Yeoh, Cliff Curtis, Edie Falco și Jemaine Clement.

Ce poveste va aborda filmul?

O introducere oficială a filmului explică faptul că acțiunea are loc 10 ani mai târziu (față de pelicula originală) și „începe cu povestea familiei Sully (Jake, Neytiri și copiii lor), necazurile care îi urmăresc, bătăliile pe care le duc pentru a rămâne în viață și tragediile pe care le îndură”.

Deținută de Disney, după achiziționarea de către companie a 20th Century Fox în 2019, continuarea Avatar este în prezent programată pentru 16 decembrie 2022, ca dată de lansare. Un al treilea film este de așteptat să debuteze în 2024, un al patrulea în 2026 și un al cincilea în 2028. Studioul va relansa, de asemenea, Avatarul original în cinematografe pe 23 septembrie.

Producătorul Jon Landau a declarat pentru Entertainment Weekly în decembrie că „în cele din urmă, continuările sunt o poveste despre familie și despre eforturile prin care părinții vor trece pentru a menține acea familie unită și a-i păstra în siguranță. Întotdeauna spun că filmele lui Jim (James Cameron) au teme universale – și într-adevăr, nu există o temă mai universală decât familia.”

"Ceea ce facem acum, din punct de vedere al poveștii și din punct de vedere al lumii, este la o scară mult mai mare. Este atât interesant, cât și provocator", a adăugat Landau. „Punem mult mai multe detalii, în primul rând, în spectacolele distribuției, dar punem mult mai multe detalii și diversitate în lumea pe care o creăm.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News