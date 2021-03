Imagini dramatice cu nava care a blocat canalul Suez / FOTO

Conform BBC, autoritățile au trimis remorchere pentru a clinti nava de 400 metri lungime și 59 metri lățime, „Ever Given” pe numele său, însă aceasta ar putea rămâne acolo zile întregi. Incidentul a avut loc la mică distanță de portul nordic din Suez, marți dimineața (vezi AICI).

Compania Evergreen Marine Corp din Taiwan, care închiriază nava în condiții de închiriere temporară, a declarat că armatorul a informat-o că nava „a fost lovită de un vânt puternic brusc, determinând carena să se abată de pe căile navigabile și să lovească accidental fundul canalului“

"Compania a cerut armatorului să raporteze cauza accidentului și să elaboreze un plan cu unități conexe, cum ar fi administrația canalului, pentru a ajuta nava să iasă din impas cât mai curând posibil", a spus Evergreen într-un comunicat.

Cu o vechime de peste 150 de ani, Canalul Suez este una dintre cele mai importante rute comerciale din lume și este tranzitate de aproximativ 10% din totalul comerțului maritim internațional, potrivit AlJazeera.

