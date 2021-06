Ilie Bolojan, avertisment pentru Cîţu şi Orban. "Va fi greu pentru cine pierde să îşi păstreze postul"

„Pentru a putea da rezultate într-o funcţie de management, că este public, că este privat, ai nevoie de autoritate. În condiţiile în care autoritatea îţi este ştirbită într-o formă sau alta, chiar dacă ai vrea s-o exerciţi cu randamentul maxim acea funcţie nu mai poţi. În momentul în care într-o competiţie într-un partid ocupând o funcţie care depinde de partid, deci nu este o funcţie votată deja - eşti parlamentar, de exemplu, care nu ţi-o mai ia nimeni - şi partidul din care faci parte nu-ţi dă votul de încredere, adică pierzi competiţia, deja autoritatea este serios afectată pentru că se presupune că dacă nici ai tăi, de exemplu, nu te-au susţinut, înseamnă că e greu să mai exerciţi autoritatea asupra altora, deci va fi o problemă menţinerea acestor funcţii, pentru cel care pierde. Asta este punctul meu de vedere personal. E o decizie a fiecăruia ce va face în această stiuaţie, dar nu vor fi doi câştigători", a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Întrebat pe cine va susţine la şefia partidului, Bolojan a spus că filiala Bihor va decide după jumătatea lunii iulie cu cine va merge la Congres şi i-a lăudat pe ambii candidaţi. Acesta a spus despre Ludovic Orban că are experienţă mai mare în politică şi administraţie „şi a dovedit o capacitate de negociere destul de bună, nu doar în interiorul partidului", în timp ce Florin Cîţu „e dintr-o altă generaţie", e „finanţist liberal" într-o perioadă în care e nevoie de „oameni care stăpânesc mecanismele financiare".

Cîţu: Din punctul meu de vedere, competiţia e tranşată

"Au fost multe filiale lângă mine care înainte au spus că îl susțin pe domnul Ludovic Orban, tocmai pentru că nu exista un contracandidat. Acum există un contracandidat, și vom vedea care este numărul filialelor în acel moment.

Din punctul meu de vedere, această competiție este deja tranșată, cred că nu mai trebuie să demonstrez, am demonstrat ca ministru al finanțelor publice, această guvernare este una de succes, nu o spun doar eu, o spun toate cifrele, deci în acest moment ce am avut de demonstrat am demonstrat, ceea ce trebuie noi să demonstrăm ca liberali este că se poate cu România liberală să ardem acele etape – 30 de ani de zile am fost țara cu cel mai mic PIB per capita din UE. Se poate să ardem aceste etape, să ne apropiem de mijlocul UE în ce privește PIB-ul per capita. Liberalismul este singura soluție pentru a reduce sărăcia”, a declarat premierul.