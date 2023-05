Gigi Becali refuză să prezinte scuze arbitrului Iuliana Demetrescu: Burleanu începe să se comporte ca un copil mic

"Să fie clar pentru toată lumea ceea ce vă voi declara acum. Nu îmi voi cere scuze nimănui. Eu nu am jignit-o deloc pe acea femeie. Dăcă cineva o lovește cu mingea în sâni ce face? Tată, eu chiar vorbesc serios și nu vreau ca femeia aia să se simtă jignită. Nu mi-a făcut nimic și nici eu nu i-am făcut ceva. Am spus de sâni, păi nu are sâni? Cu ce am jignit-o?

Răzvan Burleanu începe să se comporte ca un copil mic și văd că el caută acum motive de ceartă cu mine și se supără aiurea. Nu mai vrea să se întâlnească cu mine? Foarte bine! Dar atunci de ce îl pune pe Stoichiță să mă sune? Și azi Stoichiță m-a sunat. Eu nu vreau scandal cu FRF, dar vad că ei mă amenință pe mine cu nu știu ce comisie și tot ei mă sună prin Stochiță. Păi așa merge treaba?

Nu vreau să îmi stric sfârșitul de săptămână cu Burleanu și cu supărările lui, dar să îi transmiteți că nu îmi voi cere nicio scuza și că nu am nimic și cu fata aia arbitru”, a spus Gigi Becali, pentru ProSport.

Ce spusese Gigi Becali despre Iuliana Demetrescu

"Am văzut meciul Voluntari – Mioveni! Arbitru a fost o femeie (n.n. Iuliana Demetrescu), cu sânii în vânt pe teren! Ați mai pomenit așa ceva? Asta ne mai trebuia!

Unde se dezbracă ea înainte de meci? Ce este asta? Știu, așa este în vestul Europei, asta este moda, dar de ce trebuie să facem și noi așa? Du-te la fotbal feminin”, a spus Gigi Becali.

