Focarele, din nou la rata de infectare. Dr. Rafila, întrebare cheie pentru Ludovic Orban

"Ele nu trebuiau scoase în primul rând. Întrebarea pentru Ludovic Orban ar fi trebuit să sune aşa: Dle Orban, care a fost motivul pentru care dvs aţi hotărât scoaterea focarelor din calculul ratei incidenţei în noiembrie?

Ele trebuie lăsate în calcul. Focarul înseamnă de la 3 cazuri în sus. Dar una e să am într-o localitate 100 de focare cu câte 3 cazuri, şi altceva e să am într-un singur loc 70 de cazuri. E foarte diferit în ceea ce priveşte răspândirea infecţiei. Infecţia se răspândeşte dacă am multe focare în toată comunitatea şi se răspândeşte mult mai puţin, dacă aceste focare sunt într-o instituţie. Sunt situaţii diferite. Ele trebuie lăsate în statistici, dar cu aceste componente, analiza modului de testare şi proporţia cazurilor pozitive din numărul de teste, precum şi distribuţia acestor cazuri", a declarat prof.dr. Alexandru Rafila într-o conferinţă de presă.

Amintim că focarele de infecţie au fost reintroduse de curând în calculul ratei incidenţei.