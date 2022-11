Regizorul Andrei Chiriac a vorbit despre locurile din România în care s-a filmat serialul „Egregora: Comoara pierdută“ și care sunt planurile de viitor în ceea ce privește noile scene ale producției:

„În Munții Bucegi sunt ca acasă, de exemplu. O zonă mai puțin cunoscută mie a fost regiunea de lângă Sarmizegetusa, de la Petroșani spre Hațeg, unde sunt cheile Băniței, unde este Cetatea Băniței, prima cetate cucerită de romani în războiul din 101-102.

Am filmat la Peștera Bolii, am filmat la Peștera Șura Mare, sunt locuri absolut senzaționale, foarte greu accesibile, iar ca feed back, foarte mulți m-au întrebat dacă am filmat și în alte țări. De pildă, când am filmat pe cheile Băniței, mulți m-au întrebat dacă am filmat în Siria sau în Iordania, pentru că locurile sunt fabuloase. Nu credeau că în România se poate afla așa ceva.

Vom filma în Retezat, vom filma în Ceahlău, vom filma în toată Moldova, pe la toate mănăstirile. Sunt foarte multe peșteri și locuri, mai puțin cunoscute publicului larg, pe care doresc să le aduc în atenție. Zona Buzăului este pe lista noastră, Munții Dobrogei, sudul țării, unde s-au găsit vestigii importante din punct de vedere arheologic, de asemenea.

Eu am o vorbă, de la Giurgiu până la Baia Mare și de la Timișoara până la Constanța, totul va fi acoperit în proiectul cinematografic Egregora. În 36 de ore de film vom călători peste tot și veți vedea o Românie așa cum nu ați văzut-o în niciun proiect cinematografic, în niciun caz în ultimii 20-30 de ani.

Vorbesc de o România superbă, cu tradiții foarte frumoase, cu oameni frumoși, cu personaje altfel decât le-ați văzut în filmele românești de până acum, o țară de care cu siguranță vă veți îndrăgosti sau vă veți reîndrăgosti“, a spus, la DC News, Andrei Chiriac, regizorul serialului „Egregora: Comoara pierdută“.

Egregora, prima producție cu recuzită și cai în vârf de munte de la Sergiu Nicolaescu încoace. Regizor: Nu a îndrăznit nimeni în ultimii ani să facă așa ceva. S-au făcut multe filme de apartament

Andrei Chiriac, regizorul serialului „Egregora: Comoara pierdută“, a venit cu explicații privitoare la efortul logistic pe trebuie să-l facă pentru a filma scene în cele mai puțin accesibile locuri din țară:

„Am văzut secvențe foarte dificil de filmat din perspectiva mea, am văzut recuzită, cai pe platoul Bucegi. Cum v-ați descurcat să duceți caii până acolo, să filmați toate acele scene? Eu, personal, nu am mai văzut filme românești, cel puțin în ultimii 10-20 de ani, în care să se pună accent pe partea asta activă, de expunere în zone periculoase“, a punctat jurnalistul Radu Gava.

„Fără falsă modestie, spun că nu a îndrăznit nimeni în ultimii foarte mulți ani să facă așa ceva. Cineaștii români, chiar dacă au avut bugete considerabile, au preferat să facă filme mai de apartament, în jurul blocului, ceva cumințel din punct de vedere al producției. Eu m-am aventurat, că așa îmi e firea, să duc mici armate în vârf de munte. Da, am transportat cai de la Snagov spre Sfinx, spre Babele, în Munții Bucegi, ne-am dus cu el la Lacul Bâlea, pe valea Avrigului. Nu mai spun de Nămăești, Arefu și cetatea lui Vlad Țepeș de la Poenari. Am angajat și oameni din zonă car aveau cai și am completat astfel mica noastră armată. Mai mul o ceată decât o armată, că am avut între 20 și 60 de cai, dar în film se vede foarte, foarte bine“, a spus Andrei Chiriac (citește continuarea AICI).

