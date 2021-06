Efectele ploii torențiale la Galați: zeci de apeluri la 112 și numeroase străzi inundate

Reprezentanții Prefecturii Galați au anunțat că, în urma ploilor abundente, vineri, între orele 8.30 – 12.30, au fost primite aproximativ 50 de apeluri prin Sistemul Unic 112, care sesizau producerea unor situații de urgență în diferite zone ale orașului.

„În perioada menționată, la nivelul municipiului Galați au fost ploi însemnificate cantitativ, respectiv 34,5 l/mp, fiind inundate 15 străzi și 27 de gospodării (curți, grădini și subsoluri)”, a anunțat Prefectura Galați.

Echipajele din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență au acționat pentru evacuarea apei cu cinci autospeciale, trei motopompe transportabile și o motopompă de mare capacitate.

În sprijinul pompierilor au venit și echipele de la societatea Apă Canal, care au pornit cele trei pompe de la Stația 11 Iunie, care deservește municipiul Galați, cu o capacitate totală de evacuare de aproximativ 15.000 mc/oră.

De asemenea, prefectul județului Galați, Gabriel Aurelian Panaitescu, a convocat Grupul de Suport Tehnic la Inundații din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

În urma ședinței, s-a stabilit activarea Centrului Județean pentru Coordonarea și Conducerea Intervenției pentru perioada supusă avertizărilor meteorologice și hidrologice și pornirea în caz de necesitate, a stațiilor de desecare ale ANIF Galați.

Ciclon în România. Ploaie cât într-o lună! Elena Mateescu, informaţii de ultimă oră

Elena Mateescu, directorul ANM, a vorbit despre efectele ciclonului.

„Discutăm de o situaţie mai spectaculoasă, dacă pornim însăşi de la definiţie, pentru că, de fapt acest ciclon responsabil de ceea ce se întâmplă în aceste zile s-a format în Mediterana, a ajuns în bazinul vestic al Mării Negre, acolo unde pe o circulaţie de blocaj şi cu un surplus de vapori de apă potenţează ceea ce înseamnă, iată, aceste cantităţi de precipitaţii mai importante, în special în partea de SE a ţării.

Practic începând de marţi, când am avut primele avertizări meteo de cod galben şi portocaliu am avut, pentru zona de SE a ţării, jumătatea estică, valori de precipitaţii care, la nivel local, au depăşit 40-50 l/metru pătrat. Şi iată că şi ceea ce se va întâmpla începând de la ora 12 şi până mâine seară, când 12 judeţe din partea de SE a ţării se vor afla sub incidenţa unei avertizări meteo de cod portocaliu - mai precis Bacău, Galaţi, Vrancea, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Buzău, Dâmboviţa şi zonele de munte aferente judeţelor Dâmboviţa, Argeş, Braşov şi Covasna - ne aşteptăm ca în aceste areale să înregistrăm cantităţi de precipitaţii importante, 40-50 l/metru pătrat, la nivel izolat 60-80 l. Asta în condiţiile în care media climatologică a unei luni iunie în ţara noastră este de 84,5 litri/metru pătrat. Iată că în 24 de ore ne apropiem de media climatologică, în condiţiile în care în aceste zone am avut încă de la începutul săptămânii cantităţi de precipitaţii peste 40-50 litri/mp.

Pot menţiona aici: iată pentru Dobrogea – 85,8 l/mp, faţă de o medie climatologică de 44, 8 l/mp – practic dublu. Şi vorbim la acest moment pentru zona Dobrogei de a treia lună cea mai ploioasă din 1961 şi până în prezent, cea mai ploioasă fiind în 1978, cu o cantitate de 91 l/mp", a explicat directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Elena Mateescu.

"Ne amintim că anul anterior, Dobrogea a înregistrat cel mai secetos an din istoria măsurătorilor meteorologice. Iată că, la acest moment, Dobrogea se situează în top trei cele mai ploioase regiuni în luna iunie.

Inclusiv în Capitală de apropiem de media climatologică. Începând de la ora 12 şi până mâine seară la ora 23 este posibil să consemnăm, pe intervale scurte de timp, reprize de ploaie cu valori de 30-40 l/mp", a subliniat Elena Mateescu la DCNewsTV.