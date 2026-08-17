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David Popovici, dublu campion european la Paris, primele declarații după revenirea în România

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 17 Aug 2026
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david popovici
David Popovici. Sursa foto: Agerpres

David Popovici, dublu campion european la Paris, a făcut primele declarații după revenirea în România. Sportivul a ajuns luni după-amiază pe Aeroportul Otopeni, după ce a cucerit aurul la 100 și 200 de metri liber.

David Popovici a revenit în România, luni după-amiază, după prestația excelentă de la Campionatele Europene de natație de la Paris. Sportivul român în vârstă de 21 de ani a realizat o performanță istorică prin câștigarea a două medalii de aur la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene, în probele de 100 și 200 de metri liber. 

El a devenit, astfel, primul înotător din istorie care reușește această performanță la trei ediții consecutive: Roma 2022, Belgrad 2024 și Paris 2026.

David Popovici, primele declarații după succesul de la Paris

David Popovici i-a transmis un mesaj emoționant antrenorului său, Adrian Rădulescu, chiar la revenirea în țară, pe Aeroportul Otopeni.

„La mulți ani domnului Adi, la mulți ani omului care nu m-a lasat niciodată ca succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă - și unuia dintre cei mai buni prieteni ai mei”, au fost printre primele declarații ale lui David Popovici la revenirea în România.

Popovici a câștigat aurul la 100 metri liber pe 12 august, când a terminat cursa în 46,56 secunde. El a stabilit în această ultimă fază a competiției un nou record. Deși era pe locul al doilea după prima lungime de bazin, Popovici a recuperat și a câștigat în fața rusului Egor Kornev și maghiarului Kristof Milak.

Două zile mai târziu, pe 14 august, Popovici a câștigat și finala probei de 200 m liber, cu timpul de 1:44,15. El a condus cursa de la început până la sfârșit și nu le-a dat adversarilor șansa să-l depășească. 

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