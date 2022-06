David Popovici, cel mai rapid la seriile de 100 m liber

Înotătorul român David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 100 m liber cu cel mai bun timp din serii, 47 sec 60/100, marţi, la Campionatele Mondiale de nataţie de la Budapesta.



Popovici (17 ani), care luni a cucerit aurul la 200 m liber, a fost mai rapid decât americanul Caeleb Dressel, 47 sec 95/100,şi decât sârbul Andrej Barna, 48 sec 15/100.



Cele două semifinale sunt programate marţi, de la orele 19:26, respectiv 19:31, iar finala va avea loc miercuri, de la ora 19:22 (ora României).



David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber, luni seara, la Campionatele Mondiale de nataţie de la Budapesta, cu timpul de 1 min 43 sec 21/100. Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori, după ce îl ameliorase, duminică, în semifinale (1 min 44 sec 40/100), scrie Agerpres.

Sportivul, pregătit de întâlnirea cu fanii la Bucureşti

"Bănuiesc că la aeroport va fi haos, am văzut asta în trecut, când ne-am întors de la Tokyo și atunci am încheiat pe 4, acum sunt primul. Dar sunt pregătit pentru asta, sunt pregătit pentru puțină sărbătoare, pentru că cred că o merităm, chiar dacă avem o vară lungă și încărcată în față.

Puțină bucurie n-a făcut rău nimănui. Pentru România înseamnă mult și sunt foarte fericit că am reușit acest rezultat pentru țara mea, pentru toți cei care m-au susținut și m-au urmărit live de acasă și de aici. Îmi place mult sentimentul acesta!”, a spus David Popovici, la conferința de presă.

Totodată, David Popovici a vorbit și despre cursa istorică pe care a reușit-o în Ungaria.

„Nu am fost atât de surprins (n.r. când a văzut cât de repede a pornit). Pentru că am plănuit un start rapid, undeva la un 50 pe prima sută, așa că 49.96 a fost fix acolo.

Știam că trebuie să conduc cursa încă din început, asta a fost o strategie importantă, că trebuia să domin cursa încă din start. Pot spune că am mai multă încredere în mine dacă mă văd în frunte, dar nu asta m-a scos la capăt cu bine.

Ceea ce m-a scos la capăt cu bine e faptul că am avut o cursă foarte bine gândită, ne-am pregătit foarte bine pentru ea, m-am odihnit bine înainte, cred că și asta contează. We just love swimming. Suntem oameni obișnuiți care fac lucruri extraordinare. Așa îmi place să cred”, a mai spus David Popovici, citat de Prosport.

Iohannis și Ciucă, mesaje de felicitare pentru David Popovici

'Prin ambiţia, talentul şi perseverenţa dovedite, ai oferit astăzi multe emoţii şi bucurii tuturor românilor şi ai scris o nouă pagină în istoria sportului românesc. Suntem mândri de tine', a transmis Iohannis, pe pagina sa de Facebook.

"David Popovici este cel mai nou nume din cartea de aur a sportului românesc. La doar 17 ani, tânărul nostru a câştigat cursa decisivă de 200 metri liber, la care a stabilit şi un nou record mondial la juniori. Felicitări, David", a scris prim-ministrul pe pagina sa de Facebook.

