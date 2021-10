Vîlceanu anunţă revenirea USR în coaliţie/ Moșteanu: Nu avem nevoie de un guvern minoritar, partenerii ne-au respins!

UPDATE: Ionuț Moșteanu afirmă la RFI că USR nu va vota un Guvern minoritar: ”Înțeleg că va veni astăzi să prezinte programul de guvernare, ca și cum un program de guvernare, niște gânduri bune așternute pe hârtie ar fi vreo garanție. Nu, garanția sunt bunele intenții și profesionalismul oamenilor care pun în aplicare un astfel de plan de guvernare și bineînțeles majoritatea din spatele Guvernului (...). USR nu va vota un Guvern minoritar. Acum nu avem nevoie de un Guvern minoritar. Acum două săptămâni, când Dacian Cioloș era premier desemnat, prima noastră opțiune a fost refacerea coaliției, partenerii ne-au respins”, conform Mediafax.

”A găsit în USR sursa tuturor problemelor”

Întrebat în ce condiții ar accepta USR refacerea coaliției cu PNL și UDMR, vicepreședintele formațiunii a răspuns: ”În momentul ăsta, opțiunea PNL e foarte clară, spusă clar și răspicat prin gura președintelui PNL, prin gura președintelui Klaus Iohannis, care a găsit în USR sursa tuturor problemelor României și foarte straniu pentru milioane de oameni, a găsit în PSD sursa pentru rezolvarea celorlalte probleme (...). Pentru refacerea coaliției trebuie să-și schimbe deciziile statutare, să anunțe asta public, să vorbească cu președintele Klaus Iohannis să spună că da, s-a înșelat cu PSD-ul, totuși, crizatorii nu-s așa de răi și atunci, da, putem să ne așezăm la masă, poate să vedem la un moment dat cum refacem coaliția asta, dar în momentul ăsta pare o perspectivă foarte îndepărtată, cu foarte mulți de dacă pe parcurs".

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, și președintele USR, Dacian Cioloș, se vor întâlni luni la ora 12.00 la Parlament. Discuțiile vor fi despre programul de guvernare realizat de PNL și UDMR. Întrevederea a fost cerută vineri de premierul desemnat și a fost reconfirmată duminică. În cadrul întâlnirii de luni va fi prezentat programul de guvernare realizat de PNL și UDMR.

Nicolae Ciucă a fost desemnat de președintele României, Klaus Iohannis, să formeze un nou guvern. Nominalizarea a fost făcută după ce Dacian Cioloș, precedentul premier desemnat, nu a reușit să obțină voturile necesare învestiturii în Parlament.

----

„Important e ca România să aibă un guvern cât mai repede și am luat toate variantele posibile. Oamenii nu mai știu ce să înțeleagă. E ca la nebuni. Am avut o coaliție funcțională și ne-am trezit dintr-odată că cineva face o moțiune de cenzură din interiorul coaliției și dă jos guvernul la 12.000 de cazuri pe zi. Acum sunt 20.000 de cazuri pe zi”, a arătat Dan Vîlceanu.

„Toți am vorbit despre refacerea coaliției, însă nu poți să refaci coaliția câtă vreme personalizezi fiecare discuție. Este aproape o obsesie la USR: Cîțu, Cîțu, Cîțu. Nu pot vorbi altceva. Deci, nu poți să refaci coaliția până nu depersonalizezi. Ok, am înțeles, USR nu-l mai vrea pe Cîțu. Nicolae Ciucă! Votați-l! Și nici cu Nicolae Ciucă înțeleg că nu e bine, că acum vor în coaliție. Sincer, nu mai înțelegi”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă PNL nu mai vrea refacerea coaliției, Dan Vîlceanu a spus: „Evident că o vrem, am vrut-o tot timpul, am spus-o încontinuu. Până acum, USR a spus: Noi vrem să refacem coaliția, dar fără Cîțu. Dar Cîțu este tot ce contează într-o coaliție de guvernare?!”.

"Punem un Guvern repede şi apoi ne certăm până ne împăcăm"

„Absolut că ne dorim refacerea coaliției! Nu poate fi altfel decât cu USR și UDMR. Dar România nu are timp să stea încă două-trei săptămâni pe loc, fără guvern, ca să discutăm noi coaliții. România are nevoie acum de un guvern. Și este un prim pas să pui un guvern acum, repede, că ai nevoie de un guvern, și stăm după aceea și ne certăm, două, trei săptămâni, o lună, două, până când ne împăcăm și ne dăm seama că am greșit cu toții și rezolvăm problema. Dar nu poți să stai fără guvern doar ca să ne certăm noi”, a declarat Dan Vîlceanu la Digi24.

Chirieac, analiză pe un Guvern minoritar

Analistul politic Bogdan Chirieac a arătat ce înseamnă susținerea PSD pentru Executivul minoritar PNL - UDMR și ce urmează după cele trei luni de guvernare.

'Cred că Marcel Ciolacu a luat această decizie, de a sprijini trei luni un guvern minoritar PNL-UDMR, pe durata 1 noiembrie - 1 februarie, cu chestiuni clare care să ducă la reducerea numărului de români care mor, zilnic, în această pandemie. Vinovăția nu poate fi atribuită decât guvernului liberal care a condus țara.', a spus Bogdan Chirieac.

'Prin urmare, se votează acest nou Guvern Iohannis 3, din cel de-al doilea mandat al președintelui României, cu niște condiții ferme și fără ca PSD să participe la guvernare. PSD a câștigat cele mai recente alegeri. Normal este dacă PSD intră la guvernare... trebuie să aibă cele mai multe ministere, ceea ce președintele Iohannis nu va accepta. Cel puțin nu în această etapă. Mi se pare absurd că PNL și UDMR își împart puterea. PNL mai vrea două ministere. Ei își fac un program pe trei ani. Dar pe care trei ani?!', a declarat Chirieac.