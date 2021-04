Dan Barna: Decizia aruncă coaliția de guvernare într-o criză majoră. Florin Cîțu nu mai are susținerea USR PLUS

Dan Barna a declarat că Florin Cîțu nu mai are susținerea USR PLUS.

"Este o decizie (n.r. demiterea lui Voiculescu) care aruncă coaliția de guvernare într-o criză majoră. Este o decizie prin care din acest moment premierul Florin Cîțu nu mai are susținea alianței USR PLUS. Vlad Voiculescu, încă din prima zi a mandatului, a intrat într-o luptă cu sistemul de sănătate corupt și încătușat. (...) Un alt element pe care vreau să-l clarific este legat de anunțul din această dimineață privind preluarea de către mine a interimatului la Ministerul Sănătății. Este o altă decizie unilaterală care a fost luată fără consultarea USR PLUS, fără consultarea sau informarea mea la vreun moment dat și este o decizie care confirmă din nou imaturitate și lipsă de înțelepciune politică. (...) O coaliție de guvernarea nu poate funcționa decât dacă există respect. Cât timp partenerii importanți din Coaliție sunt tratați așa, fără să fie anunțați de deciziile care se iau, nu avem cum să guvernăm funcțional România. Nu există nici o evaluare a lui Vlad Voiculescu, deși s-a vorbit că miniștrii trebuie evaluați.", a declarat Dan Barna, într-o conferință de presă.