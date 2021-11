Cum se împart ministerele între PSD şi PNL. Paul Stănescu, anunţurile momentului. Cine preia portofoliile

"Sunt două ministere avizatoare, ministerul de Finanţe şi cel de Justiţie, care se vor împărţi. La fel şi MAI-ul şi cel al Apărării. E greu de discutat acum pentru că depinde de cine va fi premier", a declarat Paul Stănescu la Antena 3, întrebat cum se împart ministerele între PSD şi PNL.

Întrebat dacă vor fi 21 de ministere în noul cabinet, Paul Stănescu a spus că "ideea înfiinţării altor ministere nu e bună. Discutam cu preşedintele Ciolacu şi cu alţi colegi şi cred că nu e bine să înfiinţăm alte ministere".

Câte ministere ia PSD

"Depinde de primul ministru. Dacă primul ministru este de la PNL, sigur că PSD va avea 9 sau 10 ministere, în funcţie de rangul pe care îl va avea secretarul general al Guvernului. PNL 8, noi 9 sau 10 dacă nu avem premier. Dar astea sunt discuţii la această oră. Totul va fi clar în momentul în care vom avea prim-ministru", a punctat secretarul general al PSD.

Jurnalistul Radu Tudor i-a cerut lui Paul Stănescu să nominalizeze cinci social-democraţi care vor fi miniştri, dacă PSD va avea 10 ministere.

"Discutam şi azi cu Marcel Ciolacu şi cu colegii noştri că în primul rând vor intra oamenii din prima linie, în afară de mine. Paul Stănescu va rămâne la partid, nu va intra în Guvern. Le spuneam colegilor că vreau ca cel puţin o oră pe săptămână să ne vedem la partid cu miniştrii PSD. Nu îmi scapă asta. Ar putea fi Gabriela Firea, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Vasile Dîncu, dr. Rafila, oameni din prima linie. Pot fi şi alţi colegi. Dar noi discutăm în partid că PSD trebuie să aibă în Guvern cei mai buni oameni din partid. Vorbim de Guvernul României, să intre la toată lumea în cap lucrul ăsta, nu e Guvernul partidului", a mai precizat Stănescu.

Aceeaşi întrebare a fost pusă şi cu privire la ministere.

"Nu e pe dorinţă aici, am spus că depinde de cine are premierul. Sunt cele 4 ministere, două avizatoare, două de forţă, care se vor împărţi: finanţe, justiţie, interne şi apărare. Nu ne dorim ministerul Justiţiei, ne dorim ministerul Finanţelor, pentru că, ştim bine, în guvernarea anterioară am avut o mare problemă cu Justiţia. Poate a fost manipulare, diversiune, dar am avut probleme. Nu am discutat cine ar fi la Finanţe. Eu mi-aş dori un membru de partid specialist, avem astfel de membri. Ministerul Fondurilor Europene e posibil, ministerul Transporturilor. Ţinem foarte mult ca ministerul Sănătăţii să fie la noi. Ministerul Muncii e de stânga, chiar dacă nu ne dorim trebuie să fie la noi", a concluzionat Paul Stănescu.