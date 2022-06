Cristina Rizea se retrage din grupul USR de la Camera Deputaților şi demisionează din partid

'În conformitate cu art. 20 al. 3 din regulamentul Camerei Deputaţilor vă aduc la cunoştinţă retragerea mea din grupul parlamentar USR. Tot astăzi mi-am înaintat demisia şi din partid, Menirea unui politician este de a-şi servi poporul care l-a ales cu demnitate, bună credinţă şi onestitate. Aşa văd eu această politică altfel pe care o amintim mereu de ani de zile. Doar că lucrurile nu stau aşa, cum ne dorim întotdeauna, deşi USR este plin de oameni faini. Am văzut cum puterea ajunge să te pervertească, am văzut cum interesul de gaşcă sau de beneficii a ajuns să fie pus înainte de binele comun', a afirmat Rizea.

USR se destramă

Ea a menţionat că se alătură partidului REPER, fondat de Dacian Cioloş. 'Aleg să-mi păstrez reperele, să rămân fidelă principiilor cu care am intrat în politică în urmă cu 3 ani de zile. Aleg să clădesc şi nu să dezbin, aleg să evoluez şi să nu mă pierd în orgolii şi în lupte fără sens. Aleg astăzi să las în urmă USR şi să construiesc din nou de la capăt mai bine şi mai temeinic. Aleg REPER', a adăugat Cristina Rizea.

Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, a afirmat, luni, întrebat în legătură cu plecările din partid, că grupul USR rămâne la 90% din structura iniţială şi tot ce a fost de explicat pe acest subiect a fost întors pe toate feţele.

'Am dat toate explicaţiile despre povestea asta, am şi închis-o săptămâna trecută, explicând ce urmează să se întâmple. Am spus că este un episod anunţat ceea ce se întâmplă, noi rămânem undeva la 90% structura grupului nostru faţă de cum am fost la început. A fost publicată în presă o listă. Tot ce a fost de explicat pe subiectul ăsta a fost întors pe toate feţele', a spus Drulă. În 2 iunie, cererea de înfiinţare a Partidului Reînnoim Proiectul European al României (REPER) a fost depusă şi înregistrată la Tribunalul Bucureşti, au anunţat fondatorii formaţiunii. Cei cinci membri fondatori sunt europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Alin Mituţa, Dragoş Tudorache şi Dacian Cioloş.

11 parlamentari din Uniunea Salvați România vor pleca în noul partid al lui Dacian Cioloș. Acest lucru ar putea să fie începutul unor pierderi de funcții în Parlament pentru USR, inclusiv pentru deputatul Cătălin Drulă, care este președintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din februarie 2022.

În cazul desființării unui grup parlamentar, funcțiile de conducere deținute de fostul grup vor fi distribuite celorlalte grupuri la începutul sesiunii parlamentare. Dacă se desființează grupul se pierd funcții și în Biroul Permanent.

Dacă grupul parlamentar nu s-a desființat, redistribuirea funcțiilor se face după noua configurație politică a Camerei, începând cu noua sesiune. În funcție de câți parlamentari pleacă și ce procent se calculează, USR va deține mai puține funcții. Funcțiile ocupate sunt conform configurației Camerei Deputaților sau Senatului. Dacă pleacă din deputați, scade și numărul funcțiilor, inclusiv din Biroul Permanent.

Grupul parlamentar al USR de la Camera Deputaților are 53 de membri și, deocamdată, nu s-a desființat. În acest moment, 9 deputați USR dacă vor pleca, nu este suficient pentru a pierde o anumită funcție. Decizia pierderii funcțiilor se va lua în BPN în cazul în care se va solicita o diminuare a numărului de funcții ale USR.

Război Drulă - Cioloș

Președintele interimar al USR, Cătălin Drulă, a confirmat marți într-o declarație de presă că ”sunt câțiva colegi care nu mai doresc să continue, sunt puțini relativ la cei 80 de parlamentari USR”. Vezi articolul inițial aici! Drulă l-a atacat pe Dacian Cioloș, pe care l-a acuzat că instrumentează plecarea parlamentarilor USR.

”Ce urmează să vedeți în următoarele zile e un plan gândit și executat de Cioloș, un plan lipsit de demnitate, în care îi folosește pe acești oameni ca să câștige prin distrugere. E un gest nedemn, îi forțează să devină traseiști. Proiectează această lipsă de demnitate asupra unor oameni aleși în acest proiect. Am înțeles din februarie că lui Cioloș îi lipsește dorința de a construi. Dacă nu poate depune acest efort de construcție, decența ar trebui să îi spună măcar să se retragă. El alege un efort de distrugere. Se mai separă apele câteodată în opoziție”, a spus Drulă în conferința de presă de la Parlament.

Lista parlamentarilor USR care au demisionat sau urmează să demisioneze din partid pentru a se alătura partidului Reper a lui Dacian Cioloș:

Senator Cosmin Poteraş

Senator Ion Dragoş Popescu

Deputat Cristina Camelia Rizea

Deputat Oana-Alexandra Cambera

Deputat Monica Berescu

Deputat Lorant-Zoltan Sas

Deputat Alin Prunean

Deputat Simina Tulbure

Deputat Daniel Toda

Deputat Cristian Ichim

Deputat Andrei-Răzvan Lupu

