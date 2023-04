Ciprian Marica, dialog încins cu Marius Lăcătuş pe Legea Sportului: ”Marius, știi ce aș vrea eu? Să dai bani din buzunarul tău și să te lupți cu statul, să vedem dacă ți-ar conveni”

Astfel, după ce Ciprian Marica a spus că nu ar fi de acord ca de schimbarea legii să beneficieze doar cluburile de drept public, Marius Lăcătuş i-a adus aminte că atunci când era finanţator la Farul Constanţa, în Liga 2, şi el a beneficiat de bani publici.

”Eu nu am spus că nu am beneficiat, eu am spus că astăzi, dacă vrem să fim corecți, să-i ajutăm pe toți. Ori toți, ori niciunul”, a replicat Ciprian Marica, moment în care Marius Lăcătuș a intervenit și a urmat un dialog ”aprins”, la Digisport.

Marius Lăcătuș: ”Începând de astăzi? Începând de astăzi, hai să fim corecți. Ce s-a făcut, aia e, hai să ștergem cu buretele. Începând de astăzi, hai să fim corecți! Nu se poate să începem de ieri?”.

Ciprian Marica: Vrem să îndreptăm lucrurile sau să mergem în continuare în chestia asta? Că dacă vrem să mergem așa, hai să primească toți”.

Marius Lăcătuș: ”Bine, Ciprian, îndreptă tu lucrurile”.

Ciprian Marica: ”Vino cu o soluție, Marius”.

Marius Lăcătuș: ”Nu, eu n-am soluții, tu ai mai multe soluții”.

Ciprian Marica: ”Dacă nu vii cu o soluție și spui să fie bună legea doar pentru unii...”

Marius Lăcătuș: ”Păi mai înainte ai spus că ai beneficiat de bani publici. Acum, ce faci? Mă iei la ceartă că spun asta?”

Ciprian Marica: ”Tu n-ai înțeles ce am spus eu?”.

Marius Lăcătuș: ”Nu, am înțeles foarte bine”.

Ciprian Marica: ”Am spus că până acum a fost cum a fost și să schimbăm”.

Marius Lăcătuș: ”Păi și de ce să ștergem cu buretele ce a fost și să mergem înainte, că așa vor unii? Să începem de mâine, să nu mai facem ce am făcut”.

Ciprian Marica: ”Marius, știi ce aș vrea eu? Să dai bani din buzunarul tău și să te lupți cu statul, să vedem dacă ți-ar conveni”.

Marius Lăcătuș: ”Da, dar eu nu mi-am dorit să fiu patron, spre deosebire de tine. Dacă vrei să fii patron, bagă mâna în buzunar”.

Ciprian Marica: ”Să vedem dacă ți-ar conveni. Care parte nu o înțelegi?”.

