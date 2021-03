Chirica vrea pace cu USR Plus în Iași

Mihai Chirica, primarul din Iaşi, vrea să facă pace cu USR PLUS şi îi invită pe aceştia să administreze împreună municipiul.

"Ştiţi foarte bine că încercăm să ne "căsătorim". E o căsătorie neconvenţională, de moment, dar este spre binele Iaşiului. Dacă în vremea interbelică şi chiar mai înainte se făceau asemenea căsătorii între diverse case, de data aceasta casele se numesc partide politice. Şi PNL Municipiul Iaşi a cerut în căsătorie pe termen scurt USR PLUS. Asta pentru a face bine Iaşiului. Suntem dispuşi să ne trăim viaţa în comun, probabil în dormitoare separate. Pentru a ajuta comunitatea ieşeană, am stabilit un program de lucru de mariaj pe baza căruia să putem convinge ieşenii că le dorim binele", a afirmat Chirica.

22 de proiecte, în colaborare cu USR PLUS





Potrivit acestuia, în colaborare cu USR PLUS, liberalii doresc ca în următorii ani să implementeze în municipiul Iaşi 22 de proiecte.



Conducerile reunite USR PLUS din Iaşi au anunţat că acceptă invitaţia la negocieri transmisă de liberali "în condiţiile în care negocierea se desfăşoară în interesul tuturor locuitorilor din judeţul Iaşi".



Cei din Alianţa USR PLUS Iaşi susţin că municipiul şi judeţul au nevoie de proiecte durabile, fundamentate pe programe de guvernanţă locale care să îmbunătăţească semnificativ viaţa zilnică a cetăţenilor.

USR PLUS, negociere în două etape cu PNL





Potrivit unui comunicat de presă transmis de USR PLUS Iaşi, a fost decisă negocierea cu PNL Iaşi în două etape care vor fi strict separate. Prima dintre etape se referă la bugetul municipiului şi judeţului şi proiectele propuse pentru ieşeni de cele două partide. A doua etapă se referă la funcţii şi persoane.



"Discuţia despre proiectele Iaşiului este necondiţionată din partea noastră. În orice moment, suntem gata să discutăm cele mai bune soluţii pentru Iaşi. Nu se amestecă cu discuţia politică despre viceprimari sau alte funcţii politice. Chestiunea viceprimarilor presupune, pentru noi, o asumare publică a finalizării unor proiecte până în 2024. Atenţie, finalizare! Nu începuturi şi promisiuni. Domnul Juravle, nominalizarea PNL, trebuie să vină în faţa ieşenilor cu o propunere clară despre ce vrea să finalizeze în următorii 3 ani. Ar trebui, de asemenea, să explice ce proiecte a început şi finalizat în ultimii 4 ani, de când lucrează în Primăria Iaşi", a declarat, prin intermediul comunicatului de presă, Cosette Chichirău, liderul USR Iaşi.



Conform sursei citate, consilierii locali şi judeţeni ai USR PLUS au prezentat în mai multe rânduri proiecte şi programe de dezvoltare pentru ieşeni, care, susţin aceştia, vor oferi garanţia unui trai mai bun odată ce vor fi implementate.



"Negocierile trebuie să aibă loc la nivel judeţean, pentru că proiectele noastre se adresează tuturor ieşenilor, nu doar celor din reşedinţa de judeţ. Este necesară o colaborare constructivă astfel încât şi locuitorii din mediul rural sau cei din Paşcani sau Hârlău să se bucure de planurile de dezvoltare. Eforturile şi atenţia noastră se îndreaptă asupra ieşenilor care aşteaptă planuri de acţiune şi acţiuni, nu declaraţii politice. Binele tuturor ieşenilor este mandatul nostru la aceste negocieri", a declarat Monica Berescu, liderul PLUS Iaşi, conform Agerpres.