Cezar Osiceanu, notificare publică privind riscul "iminent" de explozie în Centrul Istoric al Capitalei

Pilotul Cezar Osiceanu a trimis o notificare publică autorităților și principalilor furnizori de utilități, prin care semnalează un risc "iminent" de incendiu și explozie în Centrul Istoric al Bucureștiului.

Potrivit lui Osiceanu, instalațiile de gaze, apă și electricitate din acea zonă au fost modificate ilegal, fără autorizații și în disprețul normelor tehnice, iar autoritățile nu au luat măsuri pentru remedierea situației. Notificarea detaliază multiple nereguli, inclusiv amplasarea ilegală a conductelor de gaze pe fundația imobilului său și branșamente de utilități amplasate periculos aproape unul de celălalt, care ar pune în pericol viața locuitorilor din zonă.

Cui este adresată notificarea lui Osiceanu

Prin notificarea sa, Osiceanu cere autorităților și companiilor implicate să ia măsuri urgente, avertizând că refuzul de intervenție implică asumarea răspunderii pentru eventuale accidente. Notificarea acestuia este adresată în principal urmtoarelor instituții și companii: ENGIE România, Distrigaz Sud, PPC Energy, ApaNova București, ANRE, Ministerul Energiei, Ministerul de Interne, precum și comisiilor de abuzuri ale Parlamentului României.

De asemenea, notificarea a fost transmisă "spre știință" unor instituții și organizații care trebuie să fie informate despre pericol, dar nu sunt destinatari direcți, cum ar fi Poliția Sectorului 1, Secția 3 Poliție, ISU București, Primăria Capitalei și Asociația de Proprietari Condominiu Brilliant – APBC.

Textul integral al notificării emise de Cezar Osiceanu

"STIMATE DOAMNE ȘI STIMAȚI DOMNI

Subsemnatul Osiceanu Cezar.... (...) în virtutea drepturilor și obligațiilor ce vă revin, vă transmit prin prezenta următoarea:

NOTIFICARE PUBLICĂ CU PRIVIRE LA RISCUL DE PERICOL IMINENT DE INCENDIU ȘI EXPLOZIE

Prin care vă notific existența unui risc cert, certificat și permanent de pericol iminent de incendiu și explozie cauzat de dumneavoastră exclusiv, în Centrul Istoric al Capitalei României, la adresele din București: str. Popa Tatu, nr. 66 și 62A, Sector 1, ca urmare a:

1. Încălcării cu bună știință și repetată a normelor ANRE cu privire la distanțele minime între rețelele de utilități NTPEE la ambele adrese din str. Popa Tatu, nr 66 și respectiv 62A, Sector 1, București.

După cum cunoașteți la adresa din str Popa Tatu nr 66 sunt între SASE și OPT REȚELE GENERALE ȘI INTERIOARE DE UTILITĂȚI ilegal modificate care sunt amplasate subteran pe 40 de CENTIMETRI pe orizontală și 70 de CENTIMETRI pe verticala, situație constatata de către DGPLC - Disciplina în Construcții, ISU, Distrigaz, ANRE și comunicate dumneavoastră în repetate rânduri fără niciun răspuns și/sau măsură dispusă.

2. Incendiului petrecut în august 2022, a avariei conductei de gaze modificate ilegal cu acordul scris și știința Distrigaz din 25.03.2022 și a avariei conductelor de apă modificate ilegal cu acordul scris și știința ApaNova, care au deversat din 2020 și până acum apa în valoare de 80 mii RON peste rețeaua de curent electric a PPC și rețelele de gaze toate modificate ilegal și situate la adresa din str Popa Tatu, nr 66.

Aceste situații vă sunt binecunoscute, dar ați refuzat să luați orice măsură legală și le-ați ascuns instanțelor și organelor de cercetare continuând să puneți viața și integritatea bunurilor cetățenilor întregului cartier în pericol.

3. Modificării ilegale executate la adresa din str. Popa Tatu nr. 66 de către persoane necunoscute dar cu acordul PPC, a componentelor, lungimii și traseului cablului electric general ce aparține PPC, situație cunoscută de dumneavoastră.

Precizez ca la această adresă pe lotul B există o construcție ilegal realizată, respinsă de la recepție ca urmare a încălcării Certificatului de Urbanism nr 623993400/13.05.2011 și Autorizației de Construire nr 2481058098/23.04.2012 eliberate de către PMB și pentru care toate societățile de utilități cunoscând:

- cele de mai sus

- încălcarea normelor tehnice NTPEE

- amplasarea ilegală a unei cutii metalice închise cu lacăt peste contorul de curent electric ce conține și dispozitivul de oprire în caz de urgență

Au încheiat contracte de furnizare utilități pe baza unor declarații false de conformitate a situației din teren cu cea scriptică.

4. Lipsei Autorizațiilor de Construire pentru modificarea de rețele de utilități la adresa din str. Popa Tatu, nr. 66, Sector 1, București, situație comunicată de către PMB și cunoscută de la data emiterii ei.

5. Amplasării ilegale a conductei de gaze ce aparține Distrigaz și aflate la adresa din str. Popa Tatu, nr. 62A, Sector 1, București, la fundația și pe calcanul imobilului meu aflat la adresa din str Popa Tatu, nr 66, lot C, sector 1, București.

Precizez că această conductă:

a) se află poziționată la baza fundației și pe calcanul imobilului meu.

b) este amplasată din strada aerian până la intrarea în APCB după care intră în subteran pe lângă:

- fundația gardului despărțitor (se pare ca fără acordul proprietarilor învecinați).

- cablul de curent electric de 220 v, amplasat și el subteran și la doar 10 centimetri de țeava de gaze menționată.

c) iese din subteran în spatele imobilului meu acolo unde are prinsă de ea o conductă de apă și în plus cablul electric de alimentare a iluminatului interior al curții imobilului este situat la 10 centimetri distanță de cele două conducte mai sus indicate.

6. Lipsei acordului meu pentru amplasarea respectivei conducte de gaze la fundația și pe calcanul imobilului meu aflat la adresa din str. Popa Tatu nr. 66 lot C, Sector 1, București.

7. Modificarea ilegală a amplasamentelor branșamentelor stradale de apă și canalizare precum și a căminelor de racord aferente de la adresa din str. Popa Tatu, nr. 66, Sector 1, București, situație cunoscută și recunoscută de către ANRE, ISU, Distrigaz, PPC, ENGIE, DGPLC Disciplina în Construcții, PMB, ApaNova.

La aceasta se adaugă eliminarea fără Autorizație de Construire pe spațiul public a robinetului de siguranță de pe branșamentul de apă ilegal realizat de persoane necunoscute cu știință și acordul ApaNova.

8. Existența falsurilor in documentația folosită de societățile implicate, procesele verbale încheiate, situație certă și certificată pe care o cunoașteți și ați ascuns-o instanțelor de judecată și organelor de cercetare.

În conformitate cu documentele înregistrate, verificate și aprobate în baza cărora a fost:

a) pusă în funcțiune rețeaua de gaze ilegal realizată pentru imobilul din str Popa Tatu nr 66 lot B, țeava de gaze ce alimenta imobilul subsemnatului ar fi fost dezafectată din anul 2011 deși până să fie avariată în 25.03.2022 această țeavă a fost funcțională.

b) eliberată Autorizația de Construire nr 2481058098/23.04.2012 la adresa din str Popa Tatu nr 64 nu există:

- rețea comună de canalizare,

- o rețea de gaze și o rețea de apă ambele aferente locuinței subsemnatului.

c) pusă în funcțiune instalația interioară de apă a lotului B și cea de canalizare comuna imobilul ilegal realizat nu este amplasat peste rețeaua de canalizare comună așa după cum este ea în realitate.

9. Șantajul direct exercitat asupra mea prin privarea de drepturile constituționale la apă și trai decent ca urmare politicii de monopol a serviciilor de utilități.

Alte precizări



1. Existența Deciziei definitive din Dosarul nr 16407/299/2018 de la Judecatoria Sectorului 1 București, care constată “săvârșirea cu intenție a infracțiunii prevăzute de Legea 50/1991 art 24 lit a” de către proprietarul lotului B de la adresa din str. Popa Tatu, nr. 66, Sector 1, București.

2. Existenta Deciziei definitive din Dosarul nr 19050/299/2024 de la Judecătoria Sectorului 1 București Secția Penală, prin care s-a dispus retrimiterea spre continuarea cercetărilor referitoare la modificarea ilegală a instalațiilor de utilități de la adresa din st. Popa Tatu, nr. 66, Sector 1, București.

3. În baza prevederilor HGR 273/1994 art 5 și art 22 pct 3, în cazul respingerii recepției imobilului acesta nu poate fi dat în folosință și trebuie introdus în conservare pe cheltuiala proprietarului. De asemenea, în cazul lipsei recepției primare între constructor și beneficiar nu se pot pune în funcțiune instalațiile de utilități.

Cum în cazul imobilului din str Popa Tatu, nr 66, lot b, sector 1, recepția:

- primară lipsește cu desăvârșire

- recepția finală a fost respinsă de către PMB ca urmare a încălcării Certificatului de Urbanism și a Autorizației de Construire eliberate.

Rezultă că societățile Distrigaz, PPC și ApaNova au încheiat pe baza unor procese verbale false, contracte de furnizare și au pus instalațiile aferente în funcțiune punând în mod deliberat, din anul 2011 și până în prezent, viața oamenilor și bunurile lor în pericol.

Mai mult decât atât, conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții art. 22 lit. b, i, f, predarea către proprietar a construcției se face numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, conform specificului construcției respective, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții iar efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuințe individuale și colective.

De asemenea, conform art. 27 din aceeasi lege proprietarii construcțiilor au următoarele obligații principale:

g) darea în folosință a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, conform specificului construcției respective, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente.

h) permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și preluarea construcției, având puse în funcțiune și recepționate, de către proprietarul investitor/proprietarul inițial, toate branșamentele la utilitățile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilități anexă la autorizația de construire.

4. Societățile Distrigaz, PPC și ApaNova au ascuns instanțelor de judecată care le-au cerut în mod repetat în scris și explicit copiile dosarelor tehnice pentru a ascunde situațiile mai sus prezentate în total dispreț față de cetățenii a căror viață și sănătate le-au pus-o și o pun în pericol.

5. Expertul judiciar desemnat de instanță în dosarul nr 44094/299/2015 de la Judecătoria Sectorului 1 pentru a expertiza instalațiile din str Popa Tatu 66, a indicat în expertiza sa riscul de incendiu și explozie încă din anul 2016, dar societățile în cauză au refuzat să ia vreo măsură cu toate ca le-a fost adusă la cunoștiință această expertiză.

6. În conformitate cu prevederile Legii Energiei 123/2012 și a Regulamentului ANRE de acordare a licențelor pentru punerea în pericol a vieții oamenilor și integrității bunurilor Ministerul Energiei și ANRE au obligația de a ridica licența operatorilor Distrigaz și PPC.

Situația mai sus menționată a fost deja constatată în str. Popa Tatu, nr. 66 și prin constatarea și la adresa din str. Popa Tatu, nr. 62A, ambele coroborate cu cazul Rahova, rezultă fără tăgadă ca punerea în aplicare a acestor prevederi este o măsură legală, obligatorie și de siguranță.

7. Prin sudarea de către proprietarul lotului B a capacelor de vizitare a conductei de canalizare comune, unul dintre acestea fiind exact în locul indicat de către expertul în instalații ca fiind un risc de incendiu și explozie, în condițiile avarierii grave a țevii de gaze și a celei de apă coroborate cu existența în acele zone a altor 4 rețele de apă, gaze, curent electric, crește exponențial riscul de incendiu și explozie. Situația a fost constatata de către ApaNova,PPC, DGPLC Disciplina în construcții și este cunoscută de restul

8. ANRE a luat la cunoștiință la fața locului în prezența reprezentanților Distrigaz și PPC, de două ori în cazul din str Popa Tatu nr 66 și odată în cazul din str Popa Tatu nr 62A, dar a:

- refuzat sa înscrie în procesul verbal situația din str Popa Tatu 62A.

- refuzat odată sa înscrie situația încălcării propriilor norme NTPEE în str Popa Tatu 66.

9. ISU a constatat în 25.03.2022 marele pericol de explozie cauzat de masivele scăpări de gaze ca urmare a avariei țevii de gaze ilegal modificate și a:

- intervenit și a stins incendiul din luna august 2022,

- refuzat să înscrie situația nerespectării normelor de protecție la incendii după ce a constatat încălcarea normelor NTPEE.

- refuzat să dispună orice măsură după ce i-a fost adusă la cunoștiință modificarea rețelelor publice de gaze, apă, canalizare și curent electric.

10. Inspectoratul de Stat în Constructii ISC a:

- fost sesizat în scris de mai multe ori de către subsemnatul dar a refuzat a lua măsurile de control,

- fost sesizat în scris de mai multe ori de către DGPLC Disciplina în Construcții, dar a refuzat a lua măsurile de control,

- încălcat în mod deliberat prevederile Legii 10/ 1995 art 33 care indica instituția ca fiind cea care exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor, în toate etapele și componentele sistemului calității în construcții, constată contravențiile, aplică sancțiunile și măsurile prevăzute de lege și dispune oprirea lucrărilor realizate necorespunzător.

- încălcat în mod deliberat prevederile Legii 10/ 1995 art 39(1) care precizează faptul că , constatarea contravențiilor prevăzute la art. 36 și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.,

- urmărit prin nesancționarea conform legi a societăților și persoanelor vinovate prescrierea faptelor deși cunoștea gravitatea și întinderea acestora

Solicitările lui Cezar Osiceanu

Față de cele mai sus prezentate vă pun în vedere că, pentru eliminarea riscului cert, certificat și permanent de explozie prin care se pune în pericol în mod deliberat viața oamenilor și integritatea bunurilor dintr-un întreg cartier din Centrul Istoric al Capitalei României:

1. Să închideți imediat și să procedați de îndată la îndepărtarea conductei de gaze ce aparține Distrigaz și aflate la adresa din București, str Popa Tatu nr 62 A, sector 1, Asociația de Proprietari Condominiu Brilliant APCB.

Așa după cum am informat prin call center societățile ENGIE și Distrigaz voi monta un sistem de încălzire pe combustibil solid achiziționat din comerț, care va elimina reziduurile exact deasupra conductei de gaze a Distrigaz.

Din acțiunile și inacțiunile celor două societăți reiese clar acordul tacit și asumarea urmărilor riscului de incendiu și explozie!

2. Să opriți imediat furnizarea energiei electrice pentru imobilul ilegal construit la adresa din București str Popa Tatu nr 66 lot B și sa obligați proprietarul la scoaterea de îndată a copacilor ilegal plantați deasupra rețelelor de gaze, curent electric, apă și canalizare.

3. Sa readuceți de îndată pe vechile amplasamente și trasee la adresa din str Popa Tatu nr 66 sector 1 București:

- branșamentele de apă și canalizare și căminele de racord aferente

- cablul electric general

- conducta de gaze a imobilului subsemnatului

Probele necesare susținerii prezentei notificări vor fi transmise prin emailuri succesive din cauza numărului lor mare", transmite Cezar Osiceanu.