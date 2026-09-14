Alexander Zverev, bolnav de diabet, dedică trofeul US Open 2026 mamei sale: "Această boală nu ne va defini!"

FOTO: Agerpres / Alexander Zverev

Alexander Zverev a câștigat, pentru prima dată US Open 2026, și a oferit faza turneului de grand slam în finala contra lui Ben Shelton. Apoi, tenismenul german a avut un discurs emoționant despre mama sa, în care i-a mulțumit pentru sprijinul oferit de-a lungul carierei și pentru ajutorul în îndeplinirea visurilor sale, în ciuda problemelor de diabet cu care se confruntă încă de la vârsta de 4 ani.

Alexander Zverev l-a învins pe americanul Ben Shelton, scor 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 și a cucerit titlul de la US Open 2026, în premieră.

Tenismenul german a oferit și o fază amuzantă. El a câștigat punctul care îi aducea marea victorie la US Open 2026, dar nu a realizat că partida s-a încheiat și se pregătea să joace în continuare în a primi serviciul adversarului.

Vacarmul făcut de spectatori de pe uriașa arenă Arthur Ashe l-a împiedicat să audă momentul în care arbita de scaun Marijana Veljovic a anunțat încheierea partidei, potrivit imaginilor publicate pe X de TheTennisLetter.

Zverev a primit confirmarea victoriei la US Open 2026 de la staff-ul său

Pentru ca jucătorul german să își de-a seama că meciul s-a terminat a fost nevoie de o confirmare de la antrenorii săi.

Momentul a generat reacții amuzante şi din partea lui Boris Becker, ultimul german care a reuşit să câştige două Grand Slamuri în acelaşi an înainte de Zverevn, respectiv Australian Open şi French Open în 1991.

"De departe cel mai hilar moment al anului în tenis", a scris Boris Becker, pe rețelele sociale, după triumful compatriotului său.

Alexander Zverev, discurs emoționant pe teren, după câștigarea finalei US Open 2026



În continuare, Alexander Zverev a vorbit fanilor, într-un discurs în care a ținut să îi mulțumească mamei sale, Irina, care l-a ajutat să își îndeplinească marile visuri, în pofida problemelor de diabet pe care tenismenul german le are încă de la vârsta de patru ani.



"Vreau să-i mulțumesc încă unei persoane care, de fapt, nu se uită niciodată la meciurile mele, dar este cea mai importantă persoană din viața mea de jucător de tenis și din viața mea în general.



Când fiul tău de 4 ani este diagnosticat cu diabet, iar medicii din cabinet îți spun că viața și sportul vor fi foarte, foarte limitate pentru acel copil, este nevoie de o mamă foarte, foarte puternică pentru a ieși din acele cabinete și a spune:

«Fiul meu va ajunge oriunde își dorește el. Dacă vrea să fie jucător de tenis, va fi jucător de tenis. Dacă vrea să facă altceva, va face altceva. Dar această boală nu ne va defini».

Mama mea este cea mai importantă și cea mai puternică persoană pe care o cunosc. Este nevoie de o femeie incredibil de puternică pentru a face ceea ce a făcut ea", a spus Alexander Zverev, emoționat, la finalul meciului, în discursul de pe teren, conform imaginilor postate pe X.

Diabetul este foarte răspândit în întreaga lume. De menționat este faptul că 10 semne îți arată că ai diabet. Însă un fapt bizar este că, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, 25% din cele 30 de milioane de oameni cu diabet nu știu că au boala.

Zverev a cucerit al doilea titlu major la US Open, după Roland Garros

Este al doilea trofeu major pe care Zverev, ce a câștigat finala Roland Garros, de la începutul lunii iunie 2026, unde l-a învins pe italianul Flavio Cobolli.