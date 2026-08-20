Povestea virală a femeii care a vrut să-și dea calul la schimb pentru o mașină. Ce i-a oferit gratuit un necunoscut

Foto ilustrativ Pexels - cal

O femeie care a publicat pe rețelele sociale o postare prin care anunța că își oferea calul la schimb pentru o mașină a primit, în cele din urmă, un cadou neașteptat de la un necunoscut.

Alicia Moss, în vârstă de 27 de ani, a suferit enorm după ce Volkswagenul său Golf argintiu s-a defectat. Deoarece nu își permitea să achiziționeze altă mașină, tânăra a postat pe rețelele sociale un mesaj în care anunța că oferă la schimb singurul bun de valoare pe care îl deținea, respectiv calul său, pe nume Pizza, scrie Mirror.

"Spre deosebire de Roger, Pizza pornește în fiecare dimineață, nu are martorul motorului aprins și m-a lăsat în drum doar atunci când a avut poftă de iarbă", a scris Alicia, cu referire la mașina sa defectă. "Acesta este fie cel mai prost anunț de vânzare din lume, fie începutul unei afaceri foarte îndoielnice… în orice caz, aștept mesajele voastre", a menționat ea.

A vrut să-și schimbe calul pe o mașină. Un bărbat i-a dat un Range Rover fără să ceară nimic

Postarea a devenit virală, generând sute de comentarii, printre care și mai multe oferte. O persoană, pe numele Pete Wood s-a oferit să-i dea un Range Rover HSE TDV8 gri, fabricat în anul 2008, fără să ceară nimic în schimb.

Alicia a acceptat cu gratitudine și este acum proprietara mașinii. Ea afirmă că Pete a fost impresionat de postarea sa și nu a dorit ca tânăra să fie nevoită să renunțe la calul său.

"Nu am crezut că poate fi adevărat"

"Am publicat anunțul dintr-un impuls. Era puțin în glumă, dar în același timp vorbeam serios. M-am gândit că ar putea fi un schimb bun. Nu aveam nimic de pierdut. Oricum aveam nevoie fie de bani, fie de o mașină. Un bărbat a comentat la postare și mi-a spus că are un Range Rover pe care mi-l poate oferi gratuit, ca să-mi pot păstra calul. Nu am crezut că poate fi adevărat, dar i-am trimis un mesaj. Nu voia să facem schimb. Voia ca eu să-mi păstrez calul, iar mașina lui să fie folosită în continuare", a relatat ea.

Pete a cumpărat mașina nouă acum 18 ani. Aceasta se afla la aproape o oră distanță de locuința Aliciei, iar tânăra a mers după ea o săptămână mai târziu. Range Roverul a trecut inspecția tehnică și, conform noii proprietare, funcționează perfect. Mașina are la bord aproape 153.000 de kilometri.

Alicia spune că un vehicul 4x4 este ideal pentru ea, pentru că îl va putea utiliza pentru a tracta o remorcă pentru cai.

"Îi sunt foarte recunoscătoare pentru ceea ce mi-a oferit"

"A fost un final cu adevărat fericit. Totul a ieșit foarte bine pentru mine, pentru el și pentru calul meu. Când am mers să luăm mașina, am descoperit că este cel mai amabil om. Îi sunt foarte recunoscătoare pentru ceea ce mi-a oferit. Mi-a spus pur și simplu că i-a plăcut foarte mult postarea mea. A fost extrem de sincer. Cu siguranță va fi pe lista persoanelor cărora le voi trimite felicitări de Crăciun. Este de-a dreptul incredibil. Asemenea lucruri nu li se întâmplă, de obicei, oamenilor, cu atât mai puțin mie", a relatat Alicia.

"Nu am bani. Singurul bun pe care îl mai puteam vinde era calul meu, Pizza. Nu voiam să o trimit departe, însă nevoia te obligă. Câteodată trebuie să faci lucruri pe care nu ți le dorești. Din fericire, grație acestui om minunat, nu a mai fost nevoie. Mă bucur enorm că este în siguranță. Este ca și copilul meu.", a mai spus Alicia.

„Poate nu-și dă seama cât de mult m-a ajutat”. Final emoționant pentru povestea Aliciei

Alicia vrea să țină legătura cu bărbatul care a ajutat-o și să-i trimită noutăți despre autovehicul, care până în momentul de față nu s-a defectat.

"Într-o perioadă în care se întâmplă atât de multe lucruri în lume, există întotdeauna cineva care încearcă pur și simplu să facă o faptă bună. Acest gest poate însemna enorm. A făcut foarte multe pentru mine, probabil fără să-și dea seama cât de mult m-a ajutat", a mai spus Alicia, conform sursei citate.