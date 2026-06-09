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Scene neobișnuite în Germania: Șase vaci au intrat într-un spital și au urcat până la etajul al doilea / video

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 09 Iun 2026
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Sursa foto: Agerpres / vacă

Opt vaci au evadat de pe o pășune din Wolfhagen, Hessa, și au plecat la plimbare spre spitalul districtual. Trecătorii au raportat situația la poliție.

Un episod neobișnuit s-a petrecut miercuri dimineață, în Germania, unde opt vaci care au scăpat de pe o pășune au intrat într-un spital prin zona de primiri urgențe. 

Potrivit informațiilor, salvatorii au reușit să imobilizeze două dintre vaci în parcarea spitalului, dar celelalte șase animale au intrat în clădirea spitalului.

Conform poliției, acestea au pătruns în camera de urgențe prin ușa dotată cu senzor de mișcare. Ulterior, ar fi urcat chiar prin casa scării până la etajul al doilea. 

Proprietarul a reușit, împreună cu poliția și ajutoarele, să captureze rapid animalele și să le scoată afară. Cu ajutorul unui vehicul de transport, acestea au fost duse înapoi pe pășunea lor, aflată la aproximativ un kilometru distanță. 

Potrivit informațiilor, nu au existat persoane sau animale rănite. De asemenea, din cauza agitației, animalele au lăsat urme de murdărie în urma lor.

„Dacă vacile au vrut într-adevăr să viziteze clinica sau doar s-au rătăcit rămâne probabil secretul lor”, a încheiat poliția.

Video:

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