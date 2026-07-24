Imagini virale cu un urs în vârful unui stâlp de înaltă tensiune: „Chiar nu ne venea să credem ce vedeam” / Video

Captură video 10 News / Urs urcat într-un stâlp de electricitate în New Mexico

Imaginile spectaculoase cu un urs care s-a cățărât pe un stâlp de înaltă tensiune din statul american New Mexico au făcut înconjurul lumii, devenind virale pe rețelele sociale și stârnind un val de reacții din partea internauților.

Un urs surprins în vârful unui stâlp de înaltă tensiune din statul american New Mexico a devenit vedetă pe internet.

Imaginile spectaculoase s-au viralizat rapid la nivel mondial, generând zeci de mii de reacții și comentarii pe rețelele sociale. Din nefericire, finalul a fost tragic pentru animalul sălbtic, scrie Storyful.

„Chiar nu ne venea să credem ce vedeam”. Mărturia unei femei



„La început, chiar nu ne venea să credem ce vedeam. Ne-am întors ca să vedem mai bine. Inițial, am crezut că ursul era mort, însă, când ne-am apropiat, ne-am dat seama că era încă în viață”, a spus femeia, care a alertat autoritățile.

În imaginile postate se poate auzi și apelul făcut la serviciul de urgență 911, în care o persoană alertează autoritățile spunând că „un urs este în vârful unui stâlp de iluminat”. Operatorul i-a răspuns că autoritățile au fost deja informate, iar Departamentul pentru Vânat și Faună Sălbatică din New Mexico era în curs de o intervenție foarte complicată.

Salvarea ursului cățărat pe un stâlp de electricitate din New Mexico, imposibilă



Specialiștii au subliniat că utilizarea unui tranchilizant ar fi fost foarte riscantă, pentru că animalul s-ar fi putut prăbuși de la o înălțime de peste 10 metri, fapt care i-ar fi pus viața în pericol.

Într-un final, în pofida încercărilor autorităților de a-l salva, ursul a fost electrocutat înainte ca echipele de intervenție să acționeze, a transmis Departamentul pentru Vânat și Faună Sălbatică din New Mexico.

„Știu exact ce trebuie făcut. Are nevoie de o pernă pneumatică, una dintre acelea uriașe pe care le folosesc salvatorii pentru a prinde oamenii care cad de la înălțime. Apoi să fie tranchilizat cu o săgeată cu sedativ. Și gata!”, a scris o internaută, pe o rețea socială.

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Miercuri, imaginile au fost redistribuite de Departamentul de Interne al Statelor Unite, care a însoțit postarea cu un mesaj ironic: „Apreciem entuziasmul pentru Dominația Energetică Americană, dar nu asta am vrut să spunem”, potrivit Fox News.

Experții în fauna sălbatică spun că urșii ajung, în unele cazuri, să se cațere pe stâlpii de electricitate, pentru că îi confundă cu arborii și vor să se adăpostească, în momentul în care sunt speriați.

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