A murit comediantul Leslie Jordan. A intrat cu mașina, frontal, într-o clădire

Este doliu în lumea filmului. Comediantul şi actorul american Leslie Jordan a încetat din viaţă în urma unui accident de maşină, luni, la Hollywood, informează marţi DPA/TCA. Actorul s-a remarcat prin rolurile sale din serialele Will & Grace şi "American Horror Story", dar şi prin postările sale încurajatoare de pe Instagram din timpul pandemiei, relatează Agerpres.



Jordan, în vârstă de 67 de ani, a câştigat un Emmy în 2006 pentru interpretarea rolului Beverley Leslie din serialul de succes "Will & Grace".

Cum a murit Leslie Jordan





El se afla la volanul unui BMW când s-a izbit de o clădire, a declarat pentru Los Angeles Times ofiţerul Lizbeth Lomeli de la departamentul de poliţie din Los Angeles. Actorul şi scriitorul a fost declarat decedat la faţa locului.



Nu se cunoaşte deocamdată dacă Jordan a murit în timpul accidentului sau a suferit în prealabil o problemă medicală, însă o sursă din cadrul poliţiei a declarat că starea în care se afla autovehiculul sugerează că Jordan ar fi pierdut controlul asupra acestuia înainte de a se izbi de clădire.

Cariera lui Leslie Jordan în lumea cinematografiei. Cele mai cunoscute roluri ale sale din cei 30 de ani





După ce Leslie Jordan a înregistrat marele său succes, în 1989, când a fost distribuit în primul sezon din "Murphy Brown", cariera lui de 30 de ani a fost marcată de roluri care l-au propulsat în atenţia publicului în seriale de televiziune precum "Bodies of Evidence" şi "Hearts Afire".



Faima sa a cunoscut o tendinţă ascendentă prin rolurile din "Will & Grace" de la NBC, "American Horror Story" al lui Ryan Murphy şi "The Cool Kids". Jordan se număra prin actorii din distribuţia sitcom-ului de la Fox "Call Me Kat", care a avut recent lansarea celui de-al treilea sezon.

În primele luni ale pandemiei, în 2020, Jordan s-a bucurat de un mare succes datorită unei serii constante de postări comice de pe contul său de Instagram, urmărit de 5,8 milioane de utilizatori. Actorul obişnuia să facă glume legate de viaţa de zi cu zi din timpul pandemiei, să ofere reacţii pline de umor la cele mai recente melodii lansate, să realizeze improvizaţii cu dans şi muzică pop din curtea casei sau din sufragerie şi să rememoreze, cu umor, momente din cariera sa de actor.

"Lumea este cu siguranţă un loc mult mai întunecat astăzi fără dragostea şi lumina lui Leslie Jordan"





Omagiile colegilor săi actori şi comedianţi au început să curgă pe reţelele sociale după răspândirea veştii decesului.



"Lumea este cu siguranţă un loc mult mai întunecat astăzi fără dragostea şi lumina lui Leslie Jordan", a transmis într-un comunicat David Shaul, reprezentantul actorului. "Nu a fost doar un mega talent şi o bucurie de a lucra cu el, dar el a oferit un sanctuar emoţional pentru naţiune în unul dintre cele mai dificile momente. Ceea ce îi lipsea în înălţime compensa prin generozitate şi măreţie ca fiu, frate, artist, comediant, partener şi fiinţă umană. Ştiind că a părăsit lumea pe culmi, atât în viaţa profesională cât şi personală, este singura mângâiere", a adăugat Shaul.

