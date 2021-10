USR PLUS revine la denumirea de USR şi la vechea siglă

USR PLUS revine la denumirea de USR, dar şi la vechea siglă pe fond exclusiv albastru, conform unei decizii adoptate în şedinţa de duminică a Congresului partidului, desfăşurată online. Informaţia a fost confirmată pentru Agerpres de către deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Un număr de 1.200 de delegaţi din întreaga ţară au votat sâmbătă, în cadrul Congresului, componenţa noului Birou Naţional.

Duminică, în cea de a doua zi a Congresului, în cadrul unei şedinţe desfăşurate online, au fost prezentate rezultatele alegerilor pentru Biroul Naţional, pentru Comisia Naţională de Arbitraj, pentru Comisia Naţională de Cenzori şi a fost validat noul preşedinte, Dacian Cioloş.

De asemenea, au loc dezbateri pe marginea statutului şi se aduc amendamente.

Cătălin Drulă, Vlad Voiculescu, Dan Barna, Ionuţ Moşteanu, Anca Dragu, Allen Coliban şi Claudiu Năsui sunt noii vicepreşedinţi ai partidului, în urma alegerilor interne pentru stabilirea componenţei Biroului Naţional.

"În urma alegerilor interne din cadrul Congresului USRPLUS, a fost ales un nou Birou Naţional al partidului. Din componenţa lui fac parte 14 membri ai echipei USR PLUS la Guvernare 2024, 8 din partea listei Uniţi Reuşim şi 2 din partea echipei Împreună USRPLUS - Curaj pentru România. Îi felicit pe toţi cei aleşi şi sunt mândru îndeosebi de Allen Coliban şi Cătălin Teniţă, care vor reprezenta lista noastră în noul Birou Naţional", a scris europarlamentarul pe Facebook.



Ştefănuţă, membru al echipei "Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România", a urat succes noului for de conducere, menţionând că partidul merită "valori şi leadership eficient", iar România "merită măcar un partid cu adevărat altfel".



"Am fi dorit să oferim partidului mai multe soluţii pentru viitor şi ne-am fi dorit desigur mai multe locuri în noul BN. Am luptat ca şi eu să fiu parte din acea viziune de viitor şi aproape am reuşit, însă nu este mereu despre tine, iar politica nu este despre nimeni dacă nu e despre alegători, nu aleşi. Reformele de pe tăbliţele noastre, mesajul nostru, presiunea pe care am făcut-o în partid sunt însă cele mai mari câştiguri ale Împreună - Curaj", a precizat el.