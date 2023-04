Unui turist i s-ar fi refuzat cazarea într-un oraș din Olanda pentru că este român. "M-au tratat ca pe un infractor"

Cazul unui turist român care a făcut o rezervare prin platforma Booking la un hotel din oraşul olandez Tilburg, dar care a fost contactat de către reprezentanţii hotelului şi anunţat că rezervarea i-a fost anulată din cauza naţionalităţii sale, generează dezbateri în Olanda, scrie Ziarul de Iași.

După ce a făcut publică pe reţelele de socializare atitudinea hotelului care l-a anunţat că, în baza unei înţelegeri cu administraţia oraşului, hotelul nu îl poate primi, românul a fost contactat de către un consilier local din Tilburg care i-a spus că a cerut puncte de vedere cu privire la acest caz, politicianul olandez admiţând că problema este "mai amplă".

Românul a făcut publică situaţia în care se află publicând pe reţelele de socializare, pe 28 martie, un mesaj pe care l-a primit de la un hotel din Tilburg, Olanda, care îl anunţa că nu îl poate caza, deşi făcuse o rezervare prin platforma Booking. Reprezentanţii hotelului explicau, în mesajul transmis românului, că îi mulţumesc pentru rezervare, dar că, "din nefericire", nu îl pot primi din cauza unui acord cu municipalitatea în baza căruia hotelul nu cazează români.

"Nu am întâlnit niciodată o astfel de atitudine neruşinată"

"Am călătorit prin lume de la est la vest şi de la nord la sud, dar nu am întâlnit niciodată o astfel de atitudine neruşinată. Acest fel de oameni nu ar trebui să desfăşoare niciun fel de activitate în domeniul ospitalităţii. Când am întrebat hotelul de ce, mi-au spus că românii sunt implicaţi în activităţi ilegale şi m-au tratat ca pe un infractor doar pentru că am vrut să petrec o noapte în timp ce îmi vizitam prietenii din oraş. Ce va urma: ştiţi cumva dacă am voie să intru în restaurante sau să merg pe străzi?", a comentat românul.

El a povestit că a trebuit să meargă în alt oraş unde s-a cazat pentru o noapte. Românul a catalogat atitudinea celor din Tilburg drept "dezgustătoare".

Reacția politicienilor din Olanda

Cazul românului a atras atenţia presei, dar şi a politicienilor din Ţările de Jos.

Duminică, Alexandru Hegyi a publicat în social media un mesaj pe care l-a primit de la membri al consiliului local din Tilburg, care îi scriu că "din păcate asta este realitatea"

"Eu şi partidul meu încercăm să punem, la nivelul administraţiei locale, problema discriminării în ceea ce priveşte cazarea. Aceasta este o problemă nu doar în Tilburg, este mai amplă. Cazul tău e un exemplu clar de discriminare. Mai întâi, şi cel mai important, este că am adus la cunoştinţa oficialilor organizaţiei anti-discriminare cazul tău şi aştept un răspuns de la ei, curând. Mai apoi, am trimis astăzi patru întrebări despre cazul tău Consiliului Primarilor şi am primit promisiunea că voi primi răspunsuri curând. Tot repede aştept şi o declaraţie din partea municipalităţii", i-a scris românului politicianul olandez.

Un jurnalist olandez l-a contactat, la rândul său, pe Alexandru Hegyi şi i-a transmis că iniţial oficialii hotelului s-au plâns de activităţi ilegale ale românilor. După un prim contact cu jurnalistul, reprezentanţii unităţii de cazare nu au mai putut fi contactaţi de către acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News