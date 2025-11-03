Un craiovean a dat de apă în curte și a transformat-o în afacere ilegală. O vindea către blocurile și casele din zonă

Un bărbat din Craiova a săpat un foraj de mare adâncime și a dat peste apă, pe care a început să o vândă localnicilor din zonă. El stabilea singur prețul apei și încasa banii direct de la locatari, fără a avea avize sau autorizații legale. În plus, apa uzată era colectată într-o fosă improvizată, care nu respecta normele de mediu sau de sănătate publică. Inspectorii Apele Române Jiu au descoperit activitatea, au sistat-o, au sigilat forajul și au sesizat autoritățile, fiind deschis un dosar penal pentru exploatare ilegală a resurselor de apă.

"Dosar Penal pentru exploatarea ilegală a resurselor de apă în Craiova. Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Jiu (Apele Române Jiu) au efectuat un control pe raza municipiului Craiova, unde au constatat că o persoană fizică distribuia apă către două blocuri de locuințe și mai multe case, printr-un foraj de mare adâncime executat ilegal.

Persoana în cauză încasă contravaloarea apei furnizate, stabilind prețul în mod propriu, fără a deține avizele și autorizațiile legale emise de autoritatea competentă în domeniu.

Totodată, în urma verificărilor s-a constatat existența unui sistem improvizat de canalizare, prin care apa uzată era colectată într-o fosă de dimensiuni mari, fără respectarea normelor de mediu și sănătate publică.

Bărbatul riscă până la 3 ani de închisoare

Inspectorii Apele Române Jiu au sistat activitatea ilegală, au sigilat forajul și au sesizat organele competente, fiind deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 93 alin. (1) din Legea Apelor nr. 107/1996, faptă pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

Apele Române Jiu reamintesc că exploatarea și distribuția resurselor de apă fără respectarea cadrului legal reprezintă o infracțiune gravă, care afectează mediul, comunitățile și siguranța publică", se arată într-o postare publicată pe pagina de Facebook "Apele Române Jiu".