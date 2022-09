Topul destinațiilor de vacanță preferate de români. Lucian Bădîrcea, IRI Travel: Surpriza anului 2022. Reduceri de până la 50% pentru vara 2023

Deși a fost un destul de dificil, o criză economică și scumpiri care ne-au împuținat banii din portofele, se pare că românii nu au renunțat totuși la vacanțe. Cel puțin asta ne arată datele agenției de turism IRI Travel, care în acest an s-a bucurat de o creștere spectaculoasă a rezervărilor. Românii au ales în deosebi trei destinații preferate pentru vara anului 2022: litoralul românesc, Bulgaria și Grecia.

Top 3 destinații preferate de români

"Ca să facem o retrospectivă a sezonului de vară 2022 pot să spun că rezervările au început încă din decembrie anul trecut. Au continuat într-un mod spectaculos din ianuarie și până în a doua jumătate a lunii februarie. S-au oprit, într-adevăr, după 24 februarie, odată cu invazia Rusiei în Ucraina și am avut o perioadă de stagnare a rezervărilor până aproape de Paște. După 1 mai turiști au înțeles că nu pot sta fără să își rezerve vacanțele pentru 2022, iar lucrurile s-au mai așezat oarecum și în percepția vizavi de această situație creată de Rusia și am avut rezervări spectaculoase. Deci în luna mai și iunie am recuperat ceea ce am pierdut în februarie (...).

Bulgaria, creștere de peste 40%

Pentru Bulgaria noi am avut o creștere de peste 40% față de 2021. Dacă anul trecut am întrecut cifrele din 2019, an de referință în turism, și 2021 a fost pentru noi un an bun, însă 2022 a fost un an cu o creștere substanțială. Ca și top al stațiunilor am avut o creștere de de 36% pentru Nisipurile de Aur, 35% pentru Sunny Beach, Albena - 38%. Obzor peste 30% și o creștere importantă pentru Constantin și Elena, o stațiune apropiată de Nisipurile de Aur, de peste 200%, asta și datorită faptului că s-au construit și s-au deschis în 2022 două hoteluri foarte bune.

Creșteri și pentru litoralul românesc

Pentru noi, IRI Travel, și România, litoralul românesc, a însemnat o creștere. Am avut o creștere de 65% față de 2021. Știm că pe piața din România, în general, litoralul românesc a fost puțin dezavantajat, însă datorită modului nostru de organizare serios am reușit să creștem cu peste 65% numărul de rezervări. Ca un preț mediu pe litoralul românesc, în 2022 a fost de 180 de lei de persoană pe noapte, în creștere cu 8-10% față de 2021, când prețul a fost de 170-175 de lei pe noapte. În ceea ce privește cifrele pe stațiuni, am avut o creștere de 7% pe Mamaia, Eforie Nord - 86%, Venus - 25%, Neptun - 53%, Jupiter - 30%, iar pentru Saturn am avut o creștere spectaculoasă, n-o să vă vină să credeți, am avut o creștere de 357%.

"Grecia a fost surpriza anului 2022"

Ajungând la Grecia, pot să spun că Grecia a fost surpriza anului 2022. Noi am avut o creștere de peste 200%, asta și datorită faptului că au fost eliminate restricțiile care s-au regăsit în 2020-2021, iar toți turiștii iubitori de Grecia au ales să-și facă vacanța acolo. Cele mai rezervate destinații din Grecia au fost Thasos, Halkidiki, Insulele Lefkada, Kefalonia (...) Deci pentru noi, IRI Travel, a fost un an bun, cel mai bun an al nostru de când ne-am înființat acum 16 ani. Suntem mulțumiți și avem așteptări mari pentru ceea ce înseamnă sezonul următor, sezonul de iarnă, dar și cel de vară 2023", a declarat Lucian Bădîrcea, director general IRI Travel, în cadrul unei conferințe de presă.

Oferte pentru vara 2023. Reduceri de până la 50%

Cei din domeniul turismului se așteptă ca pentru vara viitoare românii să își rezerve din timp vacanțele. Au și de ce. Dacă își rezervă vacanțele din luna octombrie 2022, pot prinde reduceri și de până la 30%. Un alt avantaj este și faptul că plătesc doar un avans de 10%, explică Lucian Bădîrcea.

"Vorbind de 2023 așteptăm să lansăm ofertele pentru vara viitoare. În general, marea majoritate a hotelurilor, atât din România, cât și din Bulgaria și Grecia, începând cu 1 octombrie, își promovează oferte de early booking. Sunt hoteluri care vor avea în perioada octombrie-decembrie anul ăsta pentru vara viitoare reduceri de până la 50%.

Recomandăm, și turiștii au foarte mult de câștigat, să își lanseze vacanțele imediat după lansarea ofertelor pentru faptul că pot obține disponibilitate și cazare la hotelul pe care și-l doresc, în perioada pe care o doresc, au reduceri de până la 50%, iar avansurile sunt minime. Anul trecut, dn negocierile noastre cu hotelurile, avansurile la rezervarea early booking era de numai 10%, iar diferența de 90% a fost plătită cu 10 zile înainte de intrarea în cazare. Adică rezervi în octombrie, plătești 10% și la 1 august plătești diferența și intri la cazare pe 10 august. Este foarte avantajos și turiștii din România cunosc astfel de oferte și accesează", a mai spus Lucian Bădîrcea, director general IRI Travel.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News