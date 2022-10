Tinerețea unui dictator: Andy Lupu, informații din culise. De ce Elena Ceaușescu nu e ”afurisită”. Cine e ”Nașul” lui Nicolae Ceaușescu

”Dictatorul este Nicolae Ceaușescu. Filmul tratează partea de început, tinerețea lui Nicolae Ceaușescu și modul în care el se transformă dintr-un simplu ucenic la cizmărie în șeful unui regim politic criminal. Practic, e drumul lui de la cizmărie la politică” a spus scenaristul, regizorul și co-producătorul filmului ”Tinerețea unui dictator”, Andy Lupu, în interviul acordat DCNews.

”Nicolae Ceaușescu din film are tot atâtea lucruri în comun cu cel real pe cât nu are”

Despre cât de greu a fost de realizat în zilele noastre filmul, Andy Lupu spune că ”primele drafturi sunt de prin anii 2000”, iar ”subiectul și modul de abordare au făcut ca mulți producători să nu se apropie de subiect”. Filmările s-au făcut în perioada pandemiei. ”Tinerețea unui dictator” este un film alb negru, iar filmarea lui în Centrul Vechi în zilele noastre nu a fost lipsită de provocări. Regizorul ne-a declarat: ”Am avut de șters destule lucruri, pentru că atunci când faci un film de epocă dar îl filmezi în centrul vechi în București apar tot felul de elemente care nu au ce să caute, dar asta face parte din distracția post producție”. Cu privire la filmul alb-negru, Andy Lupu spune că-și propune să se apropie de personaje istorice, care au existat în realitate, dar care au fost tratate ca personaje de ficțiune: ”Cu alte cuvinte, Nicolae Ceaușescu din film are tot atâtea lucruri în comun cu cel real pe cât nu are. Ideea era să ne apropiem de aceste personaje și am ales alb-negru pentru că imaginea crește expresivitatea portretelor”.

Miza din spatele personajelor

Personajele nu seamănă fizic cu cele din viața reală, din care sunt inspirate, și co-producătorul Andy Lupu dezvăluie: ”Pentru noi, miza a fost nu asemănarea fizică între actor și personajul real, ci mai degrabă tipul de personalitate pe care l-au creat actorii, felul în care au intrat în pielea personajului și, mai ales, tipul de atitudine ce ne trebuia nouă pentru poveste, pentru că este o ficțiune pornită de la fapte reale. Da, există filme istorice unde se caută asemănarea fizică. Noi, aici nu am căutat-o și, de fapt, apropo de actori, sunt figuri noi, foarte puțin cunoscute în cinema, ei vin din teatru, vin din toată țara”. Andy Lupu spune că și-a dorit aceste lucruri, fiind o abordare diferită asupra lucrurilor: ”Invit spectatorii să privească într-un mod deschis povestea”.

”Filmul își propune să ia tabloul lui Ceaușescu de pe perete și să-l pună undeva unde să ne uităm ca la un om” mai spune Andy Lupu, adăugând că dictatorul e privit ”din zona umană, nu din cea propagandistică”.

După remarca jurnalistului Val Vâlcu, potrivit căruia Elena Ceaușescu era mai afurisită în realitate decât este portretizată în film, regizorul afirmă că ”personajele din film sunt de ficțiune și atunci am ales doar anumite trăsături care mi s-au părut mie potrivite pentru a susține povestea”, același lucru întâmplându-se și cu evenimentele istorice, fiind alese cele care să susțină povestea ”și nu invers”.

În film, Gheorghe Gheorghiu-Dej e un fel de ”Nașul”, mai dezvăluie Andy Lupu.

Vezi continuarea interviul complet:

Filmul ”Tinerețea unui dictator” va fi proiectat la BIFF (Bucharest International Film Festival), în cadrul secțiunii Autori români, la sala ARCUB Gabroveni, luni 3 Octombrie, de la ora 19:30. Durata este de 2 ore.

