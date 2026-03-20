DCNews Politica Personalități politice Robert Cazanciuc, în noaptea votului bugetului: Vi-i prezint pe cei de care s-a temut premierul Bolojan
Data actualizării: 10:38 20 Mar 2026 | Data publicării: 10:17 20 Mar 2026

Robert Cazanciuc, în noaptea votului bugetului: Vi-i prezint pe cei de care s-a temut premierul Bolojan
Autor: Crişan Andreescu

Cazanciuc Foto: Facebook Robert Cazanciuc

Este trecut de miezul nopții și, sub atenta veghere a presei, am început votul pentru fiecare articol din Legea bugetului de stat pentru anul 2026, este mesajul senatorului PSD, Robert Cazanciuc , de la votul bugetului.

Pentru cei care au văzut sau auzit "dezbaterea" din Comisiile de buget din ultimele zile, aș vrea să vi-i prezint pe cei de care s-a temut premierul Bolojan că-i vor bloca bugetul trimis Parlamentului cu luni de zile întârziere:

-35.100 de copii, din familii vulnerabile economic și social, ai căror părinți vor beneficia de o majorare a tichetului de grădiniță de la 133 la 265 de lei lunar;

-82.143 de copii cu dizabiliăți pentru care majorarile diferă în funcție de gradul de handicap, cea mai mare creștere fiind pentru copiii cu handicap mediu în cazul cărora suma pentru prestații sociale crește de la 80 la 199 de lei;

Vezi și: Robert Cazanciuc critică refuzul premierului Ilie Bolojan de a finanța Cartierul Justiției. Avertisment despre riscul rezilierii acordului cu Banca Mondială

-110.856 familii din care 35.101 familii monoparentale cu venituri 0-366 lei/adult echivalent, 2.709 familii monoparentale cu venituri 367-930 lei/adult echivalent , 62.401 familii biparentale cu venituri 0-366 lei/adult echivalent și 10.615 familii biparentale cu venituri 367-930 lei/adult echivalent vor primi o majorare medie de aproximativ 120 de lei ale ajutoarelor acordate pentru familii cu mai mulți copii.

Ce a fost: surprinzător" în aceste zile a fost votul ipocrit împotrivă al unor colegi parlamentari care în trecut au susținut cu succes amendamente asemănătoare, lăsând în grija Ministerului finanțelor găsirea sumelor necesare majorărilor, a scris pe Facebook Robert Cazanciuc.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
S-a aflat cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. „Surpriză, e o femeie!”, susține fiica marelui fotbalist român
Publicat acum 7 minute
Ministrul Apărării confirmă: Trei avioane americane au decolat de la București. "Nu știu unde se duc"
Publicat acum 10 minute
Îmbrățișarea care te poate costa mii de lei: Avertismentul polițiștilor, după ce un bărbat din Arad a căzut în capcana unui hoț
Publicat acum 56 minute
Donald Trump, nou atac la NATO: „Fără SUA, e un tigru de hârtie”
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Un „mare acord” Belarus-SUA, în negociere pentru normalizarea relațiilor. Anunțul lui Lukașenko
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Cine l-a presat, de fapt, pe Donald Trump să atace Iranul. Col. (r) Tudor Păcuraru, informații mai puțin cunoscute despre războiul din Orientul Mijlociu / video
Publicat acum 10 ore si 31 minute
Mai rămâne Ilie Bolojan premier al României? Nicușor Dan face, noaptea, de la Bruxelles, pentru prima oară un pas în spate: Vom mai vedea
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Actorul Chuck Norris a murit
Publicat acum 9 ore si 53 minute
Horoscop 20 martie 2026. Soarele intră în Berbec. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 0 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 21: Trump îi numește „lași” pe aliații NATO /Personalul NATO din Irak, evacuat
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
