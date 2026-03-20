Robert Cazanciuc, în noaptea votului bugetului: Vi-i prezint pe cei de care s-a temut premierul Bolojan

Pentru cei care au văzut sau auzit "dezbaterea" din Comisiile de buget din ultimele zile, aș vrea să vi-i prezint pe cei de care s-a temut premierul Bolojan că-i vor bloca bugetul trimis Parlamentului cu luni de zile întârziere:

-35.100 de copii, din familii vulnerabile economic și social, ai căror părinți vor beneficia de o majorare a tichetului de grădiniță de la 133 la 265 de lei lunar;

-82.143 de copii cu dizabiliăți pentru care majorarile diferă în funcție de gradul de handicap, cea mai mare creștere fiind pentru copiii cu handicap mediu în cazul cărora suma pentru prestații sociale crește de la 80 la 199 de lei;

-110.856 familii din care 35.101 familii monoparentale cu venituri 0-366 lei/adult echivalent, 2.709 familii monoparentale cu venituri 367-930 lei/adult echivalent , 62.401 familii biparentale cu venituri 0-366 lei/adult echivalent și 10.615 familii biparentale cu venituri 367-930 lei/adult echivalent vor primi o majorare medie de aproximativ 120 de lei ale ajutoarelor acordate pentru familii cu mai mulți copii.

Ce a fost: surprinzător" în aceste zile a fost votul ipocrit împotrivă al unor colegi parlamentari care în trecut au susținut cu succes amendamente asemănătoare, lăsând în grija Ministerului finanțelor găsirea sumelor necesare majorărilor, a scris pe Facebook Robert Cazanciuc.