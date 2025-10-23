€ 5.0823
Data publicării: 15:06 23 Oct 2025

Programul Rabla pentru persoane fizice: Peste 8.400 de dosare, aprobate
Autor: Doinița Manic

rabla auto afm Sursa foto: Freepik
 

Peste 8.400 de dosare au fost aprobate în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță că peste 8.400 de dosare au fost aprobate în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.

AFM a publicat astăzi, 23 octombrie 2025, în urma ședinței Comitetului de Avizare, lista care cuprinde 8.486 ecotichete în valoare de 107.708.000 de lei depuse în cadrul acestui program.

„Chiar și într-un context economic complicat, succesul Programului Rabla Auto 2025 demonstrează angajamentul ferm al statului și al AFM de a investi consecvent în mediu și în sprijinirea oamenilor. Nu facem un pas înapoi în fața provocărilor, dimpotrivă: transformăm aceste dificultăți într-o oportunitate prin care cetățenii devin parteneri direcți ai unei politici publice ce urmărește reducerea poluării și tranziția către un transport mai curat și mai responsabil.” - a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

AFM subliniază că după publicarea listei cu dosarele aprobate, în aplicaţie este actualizat statusul solicitantului în „beneficiar aprobat pentru finanţare”.

În cât timp trebuie distrus și radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat, a mai precizat AFM.

Sesiunea pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen încă se derulează, aceasta fiind deschisă până la data de 25.11.2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice.

programul rabla
AFM
dosare rabla
