Nicu Covaci, respins de Uniunea Compozitorilor. Gheorghe Zamfir: Umilirea valorilor naționale a fost și încă este un sport național

Solistul rock Nicu Covaci nu a fost cooptat în Uniunea Compozitorilor, după ce, potrivit UCMR, a obținut o notă cu 40 de sutimi sub limita minimă admisă. Uniunea și-a motivat decizia prin faptul că este supusă exigenţelor profesionale statutare, convenite prin libera asociere a membrilor şi votate în cadrul Adunării Generale.

Gheorghe Zamfir a fost printre primii care au sărit în apărarea lui Nicu Covaci, naistul fiind de părere că solistului rock i s-a făcut o nedreptate din partea UCMR.

„Nicule, prieten drag, cu regret citesc știrile zilei și trebuie să-ți spun că-ți sunt alături și că povestea ta a fost trăită și de mine. Uniunea Compozitorilor din Franța mă primea cu brațele deschise în anii 70 iar UCMR nu a dorit acest lucru până în anul 2005, pentru că cei de la conducerea uniunii mă considerau compozitor de sârbe și hore. Ce certificare îți mai trebuie ție, Nicu Covaci, legendă românească în ale muzicii, de la o astfel de organizație? Tu știi bine că umilirea valorilor naționale a fost și încă este un sport național. Esența muzicii noastre se află adânc sădită în sufletele multor generații, această realitate nu poate fi notată de nicio comisie. Fruntea sus! Te iubim, pentru tot ceea ce ești și ai lăsat ca artist!“, a scris Gheorghe Zamfir pe Facebook.

La rândul său, eseistul și publicistul român Cristian Teodorescu a transmis, pe Facebook, un mesaj privitor la respingerea lui Nicu Covaci din Uniunea Compozitorilor.

„Nicu Covaci a picat la examenul de admitere în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, UCMR. Sună aiurea, dar așa s-a întâmplat. Nicu Covaci a luat 7,60 la proba practică. I-ar fi trebuit nota 8 ca să fie admis. Drept care a fost tratat cu „Pașol”. De ce nu măcar cu „La revedere”? Fiindcă Societatea Compozitorilor Români înființată în 1922 a fost transformată printr-un decret de inspirație stalinistă, din 1949, în Uniunea Compozitorilor. Decretul stalinist n-a adus numai schimbarea numelui, ci și precizarea expresă că Uniunea Compozitorilor e singura organizație a Compozitorilor și Muzicologilor îngăduită în România și epurarea compozitorilor neconvenabili noii puteri, totalitară după model moscovit. Același lucru s-a întâmplat însă și cu Societatea Scriitorilor Români, care tot prin decret a devenit în același an Uniunea Scriitorilor. Motivele au fost aceleași – eliminarea scriitorilor incomozi care fuseseră membri ai SSR și transformarea acestei asociații într-un instrument de propagandă controlat politic. Uniunea Compozitorilor nu l-a primit printre membrii săi pe Nicu Covaci, ceea ce e ridicol, dar are și iz de neostalinism.

Uniunea Scriitorilor în schimb a exclus cît se poate de stalinist membrii care au înființat Grupul de Reformare a Uniunii și de mai mulți ani cheltuiește banii breslei pe procese împotriva membrilor acestui grup. Spre deosebire de Uniunea Compozitorilor care se consideră continuatoarea Societății înființate în 1922, U.S.R. susține în tribunale că a fost înființată prin decretul stalinist din 1949 și că deci nu ar funcționa după OG 26 din 2000 care reglementează funcționarea asociațiilor și fundațiilor din România. Drept care conducerea USR și-a permis să schimbe statutul uniunii, fără aprobarea Adunării Generale, pentru a permite președintelui, criticul literar Nicolae Manolescu, să ocupe această funcție patru mandate la rând și să candideze pentru al cincilea, iar membrilor Comitetului său Central agreați de N.M. să rămână de neabătut la putere.“, a scris Cristian Teodorescu.

Și Florentin Milcof a postat, de asemenea, un mesaj pe pagina sa de Facebook:

„Eu nu-l „halesc” pe Nicolae Covaci de nici o culoare. L-am cunoscut personal în puține ocazii, am auzit și văzut povești de tot felul. După părerea mea este principala cauză a diluării unui brand important din muzica românească și anume trupa Phoenix. Asta-i părerea mea despre dumnealui bazată pe argumente. Am spus asta din capul locului ca să se înțeleagă faptul că nu am nici un interes personal(am menționat asta pentru că în permanență ori de câte ori fac un demers legat de obsesia asta a mea cu comunitatea muzicienilor mi se reproșează ba un interes politic, ba de altă natură, niciodată nu reușesc să mă calific, pentru unii, la capitolul bună credință). Dar nu despre asta e vorba acum.

O să vedeți ce zice într-un interviu(link în primul comentariu). A scris prima dumnealui piesă în 1964. Acum aproape 60 de ani. Dacă nu mă înșală „biblioteca” acum vreo 60 de ani era membru fondator al primei trupe de ghitare electrice din România. Se numea Sfinții. Acestui om cu această carte de vizită i s-a comunicat printr-o hârtie acum 2 zile(conform foto) de către UCMR că nu a trecut examenul de admitere în respectiva instituție care se numește Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, hârtie semnată de un anume domn Nicolae Gheorghiță. Păi bine mă Ghiță, pe la tine la portiță a ajuns Mugur de fluier? Sau altele? Peste sută ne zice domnul Covaci în interviu. Tot respectul pentru numele celor din biroul jazz/pop dar oare chiar așa ar trebui să fie?Și întreb, cu tot respectul pe domnii Tiberian, Natzis, Tudor, Gavrilă și toți ceilalți. Și mai fac următoarea comparație (...).

Revin și închei. Domnișoarelor, doamnelor și domnilor muzicieni. Aveți impresia că treaba asta nu e, de fapt, despre dumneavoastră? Despre fiecare dintre dumneavoastră? Aveți impresia că orice, oricum se poate întâmpla, social, comunitar, public, vorbind și nimic din toate astea nu vă afectează viața și vocația în fiecare zi? (...)

Ce i s-a întâmplat lui Nicolae Covaci alaltăieri e despre fiecare dintre voi(noi). Și i se va întâmpla și viitorului Nicolae Covaci poimâine dacă nu schimbăm ceva în mentalitatea colectivă azi. Iar asta mi se pare cel mai grav.“, a scris Florentin Milcof.

