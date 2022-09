Minune pe malul Dunării. Horia Teodorescu: Veniţi la Tulcea! Rămâneţi la Tulcea! Câteva zile aici vă fac mai fericiţi! Muzeul de Artă Populară arată acum "ca afară"

Dacă sufletul îţi tânjeşte după artă şi frumos, ei bine... dă-i ce-ţi cere! Desfată-ţi inima cu un pic de frumos şi puţină tradiţie, cu praf de vechi şi frânturi de istorie, cu peisaje magnifice la Dunăre despre care poate nici nu ştiai! De oriunde ai fi, ia-ţi un bilet de tren sau urcă la volanul maşinii şi vino în Tulcea ca să descoperi toate câte-ţi cere ornicul din piept!

Fă prima oprire la de Muzeul de Etnografie și Artă Populară! Acest edificiu poate fi considerat un exemplar reușit al arhitecturii moderne, edificate pe valorile celei tradiționale, ce a marcat prima parte a secolului al XX-lea. Patrimoniul Muzeului de Etnografie și Artă Populară reflectă, prin diversitatea colecțiilor, un model cultural unic generat de conviețuirea etnică dintre români și celelalte populații. Cele aproximativ 8000 de piese alcătuiesc un fond etnografic inestimabil decodificabil în cadrul colecțiilor de artă populară și port popular, etnografie și foto-document. De curând, Consiliul Judeţean Tulcea a investit 3,8 milioane de euro în reabilitarea şi modernizarea clădirii în care funcţionează muzeul.

”Doar portul ne deosebeşte!”

"Am considerat că acest monument istoric trebuie reabilitat şi pus în valoare. În această clădire a funcţionat, nu în condiţii tocmai bune, acest muzeu, dar după reabilitare şi modernizare are calităţile şi caracteristicile unui muzeu adevărat, pentru exponatele din interior. În Muzeul de Etnografie şi Artă Populară găsiţi toate tradiţiile celor 16 naţionalităţi care convieţuiesc paşnic în acest judeţ. Doar portul ne deosebeşte! Dorinţa noastră a fost ca pe harta turistică şi culturală a judeţului Tulcea să mai punem un obiectiv, inclusiv acest muzeu care face parte din salba de obiective turistice din zonă. Am vrut să ridicăm standardul iar atunci când turistul vine să viziteze un muzeu să poată găsi acolo ce există şi în alte ţări sau în alte zone ale României. Intenţionăm să scoatem în evidenţă tot ce are valoros Tulcea şi Dobrogea în zona cultural-istorică, împreună cu celelalte puncte de referinţă în turismul tulcean ca munţii Măcinului şi Triunghiul Mănăstirilor şi, bineînţeles, perla coroanei - Delta Dunării. În viitorul an, Tulcea va avea puncte majore din zona turistică, şi nu numai, schimbate în bine. Vă spun tuturor: veniţi la Tulcea! Rămâneţi în Tulcea! Sunt obiective extraordinar de interesante - Casa Avramide, Muzeul Etnografic, Acvariul şi altele care vă pot bucura viaţa pentru două zile. Pentru cei cu gusturi înspre artă, Muzeul de Artă din Tulcea este unul dintre muzeele cu foarte multe valori în interior. veţi găsi lucruri pe care nu le bănuiţi!" este invitaţia la odihnă şi delectare a preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu.

Sediul Muzeului de Etnografie și Artă Populară (fostul sediu al Băncii Naționale a României – Agenția Tulcea) este unul dintre edificiile publice emblematice pentru Tulcea, constituind, împreună cu alte construcții, exemple valoroase ale arhitecturii de forme naționale. Construcția are la bază un proiect elaborat în 1924 și a fost ridicată în perioada interbelica (1924-1927), deci, la finele epocii de manifestare a curentului național în arhitectura României.

