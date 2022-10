Mario De Mezzo, cinci motive pentru care "USR va deveni irelevant în politica din România"

"De ce USR va deveni irelevant în politica din România?



Pentru că au călcat în picioare toate valorile pe care s-au construit. Cum? Vorba lui Caragiale „Să le numărăm, coane Fănică...”



1) Fără traseism politic – aș vrea să îi văd pe toți oengiștii independenți, gen Teniță, care criticau politicienii care schimbau partidul politic, cum justifică faptul că în mai puțin de trei ani, au cel puțin două partide schimbate. Teniță e un exemplu, dar nu e singur. Oricum, mocirla cu: USR alianță cu Plus, fuziune cu Plus, despărțire de Plus, înființare partid nou – oameni noi, știm, migrare de la Plus la Reper, toate astea sunt o terfelire efectivă a principiului politic pe care s-au construit: fără traseism politic.



2) M*** Dragnea – ne amintim când Dragnea avea discursul acela al „statului paralel” pe care îl disprețuiau și înfierau useriștii? Ei bine, din ce în ce mai mult recunosc acest discurs la useriștii cu care particip în emisiuni. Nu de puține ori le-am atras atenția că derapează spre un discurs cu „statul paralel” pe care ei îl criticau atât de mult în era Dragnea.

"Şi-au uitat electoratul"





3) Cel mai grav, probabil, este că și-au uitat electoratul. Ei au fost susținuți masiv de acei „tefeliști” cum îi ironizau susținătorii lui Dragnea. „Tinerii frumoși și liberi”, oameni din corporații, în general cu o educație și cultură destul de bine conturate, care înțelegeau niște subtilități și care erau dornici să fie reprezentați. Au migrat cu totul spre publicul țintă al AUR, într-o demagogie și un populism care sigur o fac invidioasă și pe Șoșoacă. Sunt absolut siderat de abordarea oribil demagogică pe care Ungureanu sau Miruță o au. Incredibil. De mai multe ori chiar le-am spus în direct, într-un act de generozitate că nu sunt în direcția bună din punctul de vedere al comunicării. Nu contest că unii dintre susținătorii lor aplaudă și acest discurs, dar cei mai mulți sunt sigur 100% că nu se mai regăsesc în el.



4) Nu au rămas consecvenți valorilor pe care le-au predicat 3 ani. Ei au fost, de exemplu, cei mai vehemenți în a închide minele pe cărbuni. Ani de zile ne-au spus despre ecologie, au votat împotriva autostrăzii că nu știu ce gândac moare, au criticat deciziile de a nu demola hidrocentralele și toate celelalte nenorociri extremisto-ecologiste. Acum, de vreo două săptămâni critică faptul că guvernul nu deschide din nou termocentralele pe cărbuni. Serios? Băi băieți, voi? Bine, ei critică public, pentru că, în parlament, acum doua săptămâni au votat închiderea unor mine pe cărbuni. Ei bine, această dualitate, cu siguranță îi va costa.



5) Ultima ține de manipulările ordinare care nu au cum să țină public. Cum este poza care ilustrează acest text lung în care Drulă ne spune de un miting spontan. Bine, mă, Drulă, și bannerul tot spontan a apărut? Băi, băiatule, tu uiți când voi făceați misto de Dragnea si acțiunile similare ale lui? Vă desconsiderați electoratul cu astfel de mizerii.



Pe de altä parte, dacă e să vorbim deschis, nici faptul ca mai toți primarii useriști sunt catastrofe administrative nu îi ajută mult.



Iată de ce cred eu că vor cădea într-o irelevanță politică din care nu își vor mai putea reveni", a scris Mario De Mezzo pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.