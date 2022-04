Marcel Ciolacu: Împreună cu BNR, am ţinut cursul EURO sub 5 lei

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre noile măsuri sociale şi spune că scopul acestora este de a ţine inflaţia sub control.

Creșterea inflației la 10.2% trebuie privită în context european, dar cel mai important lucru este că moneda euro nu a depășit cinci lei, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu.

„Este o influență venită din zona euro. După cum bine știți și în Franța, și în Spania, și în Italiași în Germania, în toate țările euro există o inflație cu două cifre în acest moment și este o influență venită din... Vom vedea cu aceste măsuri, fiindcă de aceea am luat măsurile și în zona de consum, dar și în zona de ofertă, căutând și în economie să încurajăm producția, dar dacă produci, trebuie să aibe și cine să cumpere”, spune Marcel Ciolacu, după ce inflația a ajuns la 10,2%.

"Să nu scape inflaţia din mână"

El afirmă că măsurile din pachetul de sprijin sunt luate pentru a diminua inflația.

„Tocmai de aceea am venit cu aceste măsuri ca inflația să nu scape în acest moment din mână. Veți vedea că vor avea efecte directe asupra inflației. Cel mai important lucru pe care îl văd eu întâmplându-se este că am împreună cu Banca Națională, am ținut încă cursul euro până în cinci lei”, adaugă liderul PSD.

Ciolacu admite că Guvernul nu are semnat un acord cu Uniunea Europeană pentru finanțarea voucherelor din programul „Sprijin pentru România”.

„Tocmai de aceea am venit cu o sursă mixtă. Cele din buget vor putea de îndată să intre în aplicare, până când se închide mecanismul european de a atrage fondurile europene. (...) Este dublă finanțare, atât din fonduri europene, cât și din buget. De ce s-a venit cu dublă finanțare? Pentru ca ele să poată fi aplicate cât mai repede”, conchide Ciolacu, citat de Mediafax.

Ciolacu: România a demonstrat suplimentar că e pregătită și locul ei este deja în Spațiul Schengen

„Germania poate conta pe România ca pilon de stabilitate în regiune! În contextul conflictului din Ucraina, România a demonstrat suplimentar că este pregătită să gestioneze frontierele externe ale Europei și locul ei este deja în Spațiul Schengen. Sunt doar câteva dintre mesajele pe care i le-am transmis astăzi (luni - n.r.) președintelui Comisiei pentru Afaceri externe din Bundestag, Michael Roth”, a scris, pe Facebook, Marcel Ciolacu.

Președintele PSD și-a exprimat speranța ca Uniunea Europeană să întărească sprijinul politic pentru Republica Moldova și Georgia. „Iar asistența financiară din partea UE să continue pentru țările din prima linie”, a precizat Marcel Ciolacu.

