Lewandowski îi prinde părul fetiței sale cu aspiratorul pentru a-i face codițe - Video viral

Fotbalistul își dedică mult timp fetei sale, mai ales atunci când soția sa Anna lipsește. Internaționalul polonez are o metodă inedită de a-i prinde părul Klarei într-o codiță.

În imaginile postate pe Twitter, cu titlul 'Când mama nu este acasă', se observă cum Lewandowski a pus un elastic pe țeava aspiratorului și a aspirat toate firele de păr cu atenție. Apoi, a trecut elasticul pe păr și a retras rapid aspiratorul. Fetița sa a așteptat cuminte finalizarea ineditului procedeu.

Lewandowski, desemnat cel mai bun jucător din 2021, peste Messi și Salah, la Premiile The Best FIFA

Atacantul polonez Robert Lewandowski, golgheterul echipei Bayern Munchen, a fost desemnat cel mai bun jucător al anului 2021, luni seara, în cadrul Galei Premiilor The Best FIFA, organizată la Zurich de Federaţia Internaţională de Fotbal, transmite AFP.

Lewandowski (33 ani) a mai făcut uitată decepţia pentru faptul că nu i-a fost acordat Balonul de Aur (l-a câştigat Lionel Messi, n. red.) pentru evoluţia sa de anul trecut, câştigând pentru al doilea an consecutiv trofeul oferit de FIFA.

Peste Messi și Salah

Căpitanul naţionalei Poloniei, cu 48 de puncte, i-a devansat în clasamentul trofeului The Best FIFA pe Messi (Paris SG, ex-FC Barcelona), 44 puncte, şi pe egipteanul Mohamed Salah (Liverpool), 39 puncte.

Lewandowski a avut un an 2021 magnific, câştigând titlul în Bundesliga cu Bayern şi Supercopa Germaniei, încheind cu 43 de goluri marcate, performanţă cu care a doborât recordul legendarului Gerd Muller (41). Pentru distincţia The Best FIFA au votat selecţionerii şi căpitanii echipelor naţionale, jurnalişti, precum şi suporteri din întreaga lume. Vezi știrea inițială aici!

Sunt foarte fericit şi onorat să câştig acest trofeu. Mă simt foarte mândru. Acest trofeu aparţine şi colegilor mei, antrenorilor mei, pentru că împreună muncim pentru a câştiga meciuri şi trofee, a declarat Lewandowski după acordarea premiului

