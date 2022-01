Lewandowski, desemnat cel mai bun jucător din 2021, peste Messi și Salah, la Premiile The Best FIFA / Sursă foto: Facebook Robert Lewandowski

Atacantul polonez Robert Lewandowski, golgheterul echipei Bayern Munchen, a fost desemnat cel mai bun jucător al anului 2021, luni seara, în cadrul Galei Premiilor The Best FIFA, organizată la Zurich de Federaţia Internaţională de Fotbal, transmite AFP.

Lewandowski (33 ani) a mai făcut uitată decepţia pentru faptul că nu i-a fost acordat Balonul de Aur (l-a câştigat Lionel Messi, n. red.) pentru evoluţia sa de anul trecut, câştigând pentru al doilea an consecutiv trofeul oferit de FIFA.

Peste Messi și Salah

Căpitanul naţionalei Poloniei, cu 48 de puncte, i-a devansat în clasamentul trofeului The Best FIFA pe Messi (Paris SG, ex-FC Barcelona), 44 puncte, şi pe egipteanul Mohamed Salah (Liverpool), 39 puncte.

Sunt foarte fericit şi onorat să câştig acest trofeu

Lewandowski a avut un an 2021 magnific, câştigând titlul în Bundesliga cu Bayern şi Supercopa Germaniei, încheind cu 43 de goluri marcate, performanţă cu care a doborât recordul legendarului Gerd Muller (41). Pentru distincţia The Best FIFA au votat selecţionerii şi căpitanii echipelor naţionale, jurnalişti, precum şi suporteri din întreaga lume.

Sunt foarte fericit şi onorat să câştig acest trofeu. Mă simt foarte mândru. Acest trofeu aparţine şi colegilor mei, antrenorilor mei, pentru că împreună muncim pentru a câştiga meciuri şi trofee, a declarat Lewandowski după acordarea premiului, potrivit Agerpres.

Fotbal feminin: Premiile The Best FIFA - Putellas, cea mai bună jucătoare a anului 2021

Spaniola Alexia Putellas, căpitanul echipei FC Barcelona, a fost aleasă cea mai bună jucătoare a anului 2021, luni seara, la Zurich, în cadrul Galei Premiilor The Best FIFA, organizată de Federaţia internaţională de fotbal. Putellas, jucătoare de mijlocul terenului, reuşise în noiembrie să câştige şi Balonul de Aur.

Fotbalista de 27 de ani îşi încununează astfel un sezon de excepţie, în care a câştigat cu Barcelona atât titlul şi Cupa Spaniei, cât şi Liga Campionilor.

Le-a devansat pe Sam Kerr şi pe Jenni Hermoso

Putellas, care îi succede în palmares englezoaicei, Lucy Bronze (Manchester City), s-a impus cu un total de 52 de puncte, devansându-le în clasamentul final al trofeului pe australianca Sam Kerr (Chelsea), 38 puncte, şi pe coechipiera sa Jenni Hermoso, 33 puncte.

Ţin să le mulţumesc coechipierelor mele, deoarece acest trofeu este pentru noi toate. Acest trofeu va fi o motivaţie pentru acest an şi sper că vom avea mult succes, a declarat Putellas.

Putellas este a doua jucătoare care reuşeşte dubla Ballon d'Or/The Best în acelaşi an, la doi ani după americanca Megan Rapinoe. Pentru iberică este vorba chiar de o triplă, având în vedere că şi UEFA a desemnat-o cea mai bună jucătoare a anului.

Citește și: Bayern Munchen - Koln, Bundesliga. Lewandowski a 'rupt' plasa cu un hat-trick / video

Bayern Munchen, cu trei goluri ale lui Robert Lewandowski, s-a impus sâmbătă cu 4-0 la Koln, în etapa a 19-a a Bundesligii, şi şi-a consolidat poziţia de lider, fiind din nou la 6 puncte de Borussia Dortmund, învingătoare vineri cu 5-1 acasă în faţa lui Freiburg.

Robert Lewandowski are 23 de goluri în actuala ediţie a Bundesligii şi a ajuns la un total de 300 de goluri în această competiţie. Polonezul a mai jucat în Germania la Dortmund. Celălalt gol al bavarezilor a aparţinut lui Corentin Tolisso.

VIDEO

Citește și: Lewandowski pleacă de la Bayern după ce a ratat Balonul de Aur

Robert Lewandowski (33 ani) a ieșit pe locul al doilea în clasamentul pentru Balonul de Aur, după Lionel Messi. Robert Lewandowski a luat o decizie radicală și vrea să plece de la Bayern Munchen în vara anului 2021. Atacantul și-a informat deja agentul.

Cotidianul spaniol AS precizează că jucătorul i-a transmis lui Pini Zahavi, impresarul său, că obiectivul său este să se transfere la Real Madrid.

'Galacticii' îi mai au pe lista de transferuri pe Kylian Mbappe și Erling Haaland. Vezi știrea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News