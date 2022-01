În ce hal a fost eliberată o cameră de hotel în România. ”Bombardierii de care nu mai scăpăm”- VIDEO/FOTO

Reprezentanții hotelului au publicat filmarea pe Facebook, dar și imagini (pe care le regăsiți în Galeria Foto). Într-o cameră de hotel, chiar în momentul în care a fost eliberată de turiști, ei au găsit sticle de băuturi golite și lăsate la întâmplare, pungi, hârtii, ambalaje și alte gunoaie prin toată camera, dar și coji de semințe pe mochetă, lângă pat, precum și pereții pătați cu lichide. Ei au reacționat, susținând că, dacă n-ar fi primit turiștii, ar fi fost acuzați de rasism, însă acum plătesc prețul. Totodată, își exprimă convingerea că un om corect, care-și câștigă existența muncind, nu ar fi lăsat niciodată în urma lui un asemenea dezastru.

Nu este prima oară când o cameră de hotel este lăsată ca o ghenă de gunoi de către turiști. Citește și: Ce au putut să lase turiștii în cameră, în vacanță. Un hotel din Mamaia a făcut publice imaginile

”Turist în România… Ce ai putea comenta?!?! S-au întors valorile acasă… Dacă nu-i primești, te reclamă pentru rasism; dacă-i primești, suporți consecințele…

PS: CATEGORIC nu punem și nu vom pune NICIODATĂ în “aceeași oală” compatrioții noștri care au plecat din țară ca să facă un ban cinstit prin munca lor. Așa ceva nu poate face un om care a muncit măcar o zi în viață și și-a câștigat existența prin sacrificii numai de el știute!” au scris reprezentanții hotelului Dobru, din Slănic Moldova, pe Facebook, acolo unde au postat și o filmare:

”Câtă nesimțire, câtă lipsa de respect, astfel de oameni nu merită cazați nicăieri. Am stat și noi într-o astfel de cameră, dar am lăsat (aproape) așa cum am găsit, adică foarte curat! Mi-e milă de cameriste care sunt așa cu mult bun simț!”, ”Animale! Nu mai primiți fără garanție, afișați dreptul de a selecta clienții. Să doarmă în boscheți cu ursul.”, ”Cocalarii și bombardierii de care nu mai scăpăm! Semianalfabeții ce pretind numai drepturi și se simt mereu discriminați. Să fie puși la plată!”, ”Toți hotelierii ar trebui să aibă o bază de date și aceste specimene sa nu mai fie primite la cazare în România.”, ”Am fost cazata la Hotel Dobru Slanic Moldova de vreo 7 ori, întotdeauna curățenia a fost impecabilă, personalul foarte draguț și săritor. Îmi este milă de doamnele cameriste care trebuie să facă curățenie după asemenea "valori". Cum pot fi pedepsiți acești nemernici?” sunt doar câteva din cele peste 500 de comentarii la această postare.

