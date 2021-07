Profesorul Alexandru Andrășanu, de la Facultatea de Geografie din cadrul Universității București a vorbit despre atracțiile turistice din județul Hunedoara, implicit despre Țara Hațegului.

”Hunedoara este singurul județ care are 3 situri UNESCO, sunt cetățile dacice, Rezervația Biosferei Munții Retezat și Geoparcul Țara Hațegului. De exemplu, pentru Țara Hațegului, Geoparcul presupune un teritoriu cu lucruri interesante, deosebite, internaționale. Presupune parteneriate, presupune proiecte, dar presupune și o echipă de management. Universitatea (n.r. - din București) a creat o structură de management, sunt oameni care sunt angajații Universității și care lucrează acolo și ei sunt susținuți de diverși specialiști, experți din diverse facultăți și parteneri naționali și internaționali”, a povestit Alexandru Andrășanu.

Geoparcul, o nouă destinație de ecoturism

„Noi am propus trasee de vizitare. Geoparcul a ajutat la crearea unei destinații de ecoturism. Țara Hațegului, Retezat, Cioclovina, este și Parcul Natural Grădiștea, fac parte dintr-o destinație de ecoturism bine manageriată și am propus trasee de vizitare de câte o zi. Timp de 6 zile poți să stai în Țara Hațegului și să descoperi diverse lucruri.

Caza Dinozaurilor Pitici era o cârciumă

Geoparcul este de fapt toată Țara Hațegului, plus împrejurimile, nu este o limită, ca un zid, iar noi propunem teme de vizitare. O temă este Valea Dinozaurilor, în care poți să vezi locurile în care s-au descoperit dinozaurii, o altă temă este drumul vulcanilor, pentru că pe vremea dinozaurilor au existat vulcani și există Casa Vulcanilor, unde poți să ai activități. Pe Valea Dinozaurilor există Casa Dinozaurilor Pitici, pentru că plecând de la acest studiu interdisciplinar și de la parteneriate, am venit cu ideea să nu construim un centru mare de vizitare, ci în câteva localități, ne-am dori în toate, să refacem și să construim mici puncte de vizitare, care să fie administrate de comunitate sau de parteneri. Un muzeu presupune foarte multe cheltuieli și nu e întotdeauna rentabil. Spre exemplu, Casa Dinozaurilor Pitici, care a fost prima, am și denumit-o casă ca să fie familiar și să nu fie pretențios, era o cârciumă care se închisese. În parteneriat cu primăria, cu Asociația Femeilor din Sântămăria Orlea, am transformat-o într-un mic punct de vizitare și a avut de la deschidere peste 30.000 de vizitatori”, a mai relatat profeorul Andrășanu.