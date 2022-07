Jurnalistul Val Vâlcu a relatat o întâmplare amuzantă din timpul unei vacanțe în zona Bran - Moeciu:

„Stai să-ți zic una bună! Aia cu Năstase, că nu a putut să doarmă, la Neptun, că bătea o discotecă alături... am pățit și eu, de aia nici nu am mai mers pe litoralul nostru. Mă duc la recepție, era la vreo 3 kilometri discoteca aia de Neptun, zic: Domn'le, dar nu s-a mai plâns nimeni? Zice: Acum ne-au plecat doi turiști englezi -bine, miracolul era de ce au venit, nu de ce au plecat-, dar n-avem ce face că e un general din Poliție....

După vreo trei ani m-am dus la celebrul Bran-Moieciu, începuse cu Bran - Moieciu și am stat la o casă din asta care jumătate scârțâia, în jumătate erau alte familii, nu era ce ne gândim noi că trebuie să fie o pensiune. Întreb: De mâncat? / Păi, de mâncat doar ouă, jumări, salam. Mă rog, ce putea face bătrânica aia. Păi da, dar vrem să mâncăm / Păi vă duceți în capul satului, acolo are ciorbă. Într-adevăr, o mâncare bună!

Domn'le, femeii ăleia i se lipeau ochii. Zic: Ce ați pățit, doamnă, nu vă e bine? Zice: Păi n-am putut să închid ochii toată noaptea! / Păi de ce? / Păi unii de la pensiunea de vis-a-vis au băgat manele de când au venit până acum jumătate de oră, când au plecat. / Păi și nu ați sunat la poliție? / Păi nu, soțul meu e polițist în comună. Nici el n-a dormit, săracul“, a spus, amuzat Val Vâlcu.

Alfred Bulai, auzind relatarea, a izbucnit în râs.

„Ce mișto!“, a spus acesta.

„Bun, era vorba de 2004-2005, acum s-a schimbat“, a mai adăugat Val Vâlcu în cadrul emisiunii „Nod în papură“ de la DC News.

Anglia, lecție pentru România în materie de turism. Sociolog: „Nu mi-a venit să cred. Acesta era rodul unei culturi a găzduirii”

Sociologul Alfred Bulai a arătat cum se face turism în alte țări.

El a povestit ce experiență a avut în Anglia cara arată diferența gazdelor față de România.

„Experiența mea fundamentală cu turismul a fost în Anglia, la o familie de bătrânei, într-un mic conac. Am ajuns întâmplător acolo. Am stat doar câteva zile. Femeia aceea, o băbuță simpatică foc, zici că era din Agatha Christie, venea la mine și făcea conversație dimineața. Eram doar eu în căsuță. Când a văzut că nu mâncam roșii, a schimbat meniul fără să zică nimic.

La final, când am plecat, mi-a dat o scrisoare. Era scrisoarea de la revedere în care avea fragmente prin care îmi spunea că se bucură că am fost acolo, fragmente din ce am discutat dimineața. Nu mi-a venit să cred (...)”, a spus sociologul Alfred Bulai la emisiunea „Nod în papură”, de la DC News și DC News TV (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News