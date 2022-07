Anglia, lecție pentru România în materie de turism. Sociolog: „Nu mi-a venit să cred. Acesta era rodul unei culturi a găzduirii”

El a povestit ce experiență a avut în Anglia cara arată diferența gazdelor față de România.

„Experiența mea fundamentală cu turismul a fost în Anglia, la o familie de bătrânei, într-un mic conac. Am ajuns întâmplător acolo. Am stat doar câteva zile. Femeia aceea, o băbuță simpatică foc, zici că era din Agatha Christie, venea la mine și făcea conversație dimineața. Eram doar eu în căsuță. Când a văzut că nu mâncam roșii, a schimbat meniul fără să zică nimic.

La final, când am plecat, mi-a dat o scrisoare. Era scrisoarea de la revedere în care avea fragmente prin care îmi spunea că se bucură că am fost acolo, fragmente din ce am discutat dimineața. Nu mi-a venit să cred. Acesta era rodul unei culturi a găzduirii. Le intrase în sânge. Este modul în care dai o groază de bani și te simți, în general, bine. Astfel de lucruri nu se creează peste noapte”, a spus sociologul Alfred Bulai la emisiunea „Nod în papură”, de la DC News și DC News TV.

Cimitir unic în țara noastră. Legende cu pirați și prințese: Povestea aceasta poate fi comparată cu cea dintre Romeo și Julieta

În Delta Dunării există unul dintre cele mai interesante cimitire din România.

Cimitirul multietnic de la Sulina a devenit o atracție turistică a orașului din Delta Dunării și numeroși vizitatori vin aici pentru a descoperi legendele din spatele mormintelor a 21 de naționalități. Acesta se află în partea de est a orașului, în imediata apropiere a drumului care duce către plaja sălbatică de la Sulina. Odinioară, cimitirul era pe malul mării, dar depunerile de sedimente au făcut ca, în prezent, acesta să fie la câteva sute de metri distanță de linia țărmului.

Florin Papadatu, consilier superior la Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, este unul dintre ghizii locali care îți pot relata poveștile mormintelor din acest cimitir, iar prima oprire în cadrul turului ghidat se face la cimitirul evreiesc. Câteva morminte de religie mozaică păstrează vie amintirea israeliților care odinioară locuiau în orașul Sulina.

Alăturat cimitirului evreiesc se află cimitirul musulman, unde își doarme somnul de veci nepotul unui viceguvernator din zona Trabzon și paznicul de far Ali, decedat în anul 1913.

Conform lui Florin Papadatu, cea mai mare parte a cimitirului este destinată cetățenilor greci care, în trecut, se aflau într-un număr extrem de mare. Ba mai mult, limba greacă era cea mai vorbită limbă din Sulina.

Legendele mormintelor din cimitirul multietnic de la Sulina

Continuând turul turistic al cimitirului, ajungi la un monument de piatră în care sunt sculptați doi copii. Din spusele lui Florin Papadatu, fetițele unui grec din Sulina s-au jucat în apă și s-au înecat. În memoria acestora, tatăl lor a ridicat un monument care le înfățișează îmbrățișate, deși conform celor spuse de ghid acestea au fost găsite înecate în locuri diferite.

Tot în aceeași zonă se află și un monument în memoria prințesei Ecaterina Moruzi, care și-a dormit somnul de veci o perioadă în cimitirul de la Sulina, după care a fost transferată în capela familiei. Aceasta s-a născut la Constantinopol și a murit la Sulina în 1893. Alături de fiul său, Ecaterina Moruzi a fost fondatoarea Teatrului din Sulina, distrus în Primul Război Mondial. S-a remarcat prin faptul că a avut grijă de copiii sărmani și de vârstnicii bolnavi din oraș. Vezi mai mult aici.

