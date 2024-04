„În primul rând, trebuie să delimitezi foarte clar scopul vacanței și aici au fost cele mai mari frustrări la început, o lecție. Am fost la Roma, în cadrul unui tur de o lună în Italia cu tot cu fetele mele. Au fost momente extrem de frumoase, de exemplu la Rimini, când am stat la plajă, dar au venit și momente cum au fost cele de la Roma sau Florența, unde am umblat 10 kilometri pe jos, am făcut un tur pietonal, fetița mea cea mică avea atunci tri ani și a făcut 10 km și la un moment dat mi-au spus că este prea obositor.

Eu și soția ne doream să vizităm, să vedem cât mai mult și de atunci am zis stop, hotărând ca vacanța copiilor să fie 100% dedicată lor, iar noi, ca adulți, o să ne dedicăm 100% o vacanță pentru noi. Altfel apar frustrări și asta nu e în regulă. Și atunci procedăm ca în viața reală, ne facem un obiectiv al vacanței, o planificare foarte bună. Noi suntem genul de călători activi.

Foarte rar avem vacanțe în care să stăm 3-4 zile doar pe aceeași plajă, să ne relaxăm total. Chiar și în Grecia, ne-am setat tabăra în Parga și în șapte zile am fost în cinci locuri diferite. Am vizitat toată zona și în Lefkada și în Paxos, Antipaxos, am stat doar două zile la plajă acolo. Aici au intervenit croazierele care îmbină perfect aceste lucruri.” a spus fondatorul Dream Experiences.

