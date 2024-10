Locul din România unde turiștii sunt puși să-și închidă telefoanele: Când procedăm așa, oamenii rămân uimiți

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Orașul unic în România promovat doar de 2 operatori turistici: Pentru noi este mai importantă calitatea turiștilor decât numărul lor

Operatorii turistici din Delta Dunării au devenit tot mai atenți la pasiunile și dorințele turiștilor și au creat itinerare specifice în funcție de ceea ce își dorește fiecare. Ștefan Paul Ivanov, președintele Asociației operatorilor navelor de agrement și transport rapid și proprietarul Travel Delta Star, a vorbit inclusiv despre pescuitul la copcă, iarna, care atrage turiști datorită dorinței acestora de a înțelege modul n care locuitorii deltei își procură hrana în timpul sezonului rece.

„În deltă se practică inclusiv pescuitul la copcă. Avem turiști care vin și vor să vadă cum este iarna, cum trăiesc pescarii iarna. Se duc la pescuit cu pescarii să vadă exact cum se pescuiește iarna. Când văd cum e cu mersul pe gheață cu trasul bărcii și participă la toate aceste activități, vin și povestesc cu foarte multă admirație: „E frumos, dar e foarte greu“. Pescuitul pe timp de iarnă este foarte greu, dar în același timp e ceva unic“, a spus Ștefan Paul Ivanov.

De ce este Pădurea Letea o zonă unică în țara noastră

„De exemplu, Pădurea Letea este o pădure subtropicală pe sol marin, ceea ce o face unică. Stratul este foarte, foarte subțire și pe acel sol marin au reușit să se dezvolte plante mediteraneene. Pădurea Caraorman este de asemenea la fel de frumoasă. Avem și trasee de caiac, pentru cei care vor să facă și mișcare și avem foarte multe companii care închiriază caiace cu ghizi și facem ture. Avem destul de multă diversitate în aceea ce privește posibilitatea de admirare a Deltei Dunării.

La toate traseele pe care le propunem există un respect al traficului naval. Nu am avut incidente raportate în ultimul an calendaristic, nu am avut șicanări și alte probleme în ceea ce privește traficul pe canalele deltei“, a mai spus operatorul turistic.

Turiștii, puși să-și închidă telefoanele

El a explicat, de asemenea, cum se adaptează operatorii turistici din deltă la nevoile și dorințele turiștilor, dar și ce restricții le impun acestora pentru a se bucura pe deplin de frumusețile rezervației.

„Noi le spunem turiștilor în felul următor: Spuneți-ne cum vedeți delta cu ochii minții ca să știm unde să vă ducem! Pe om trebuie să-l duci să vadă ceea ce-și dorește. Dacă nu îl duci să vadă ceea ce are în subconștient, nu i-ai atins obiectivele. Mai întâi discutăm cu ei să știm cum văd delta cu ochii minții, după care știm cum să le facem traseul.

Dacă vorbim de Pădurea Letea, de exemplu, turiștii vor să vadă caii, vor să vadă tradiția locală și cum se mănâncă tradițional acolo și vor să vadă alte animale (n.r. decât caii(. Noi le spunem: Pentru animale, haideți să rămânem un pic mai pe seară! Nu mai facem drumeția cu mașina sau căruța, ci o facem pe jos.

Le spunem turiștilor să-și închidă telefoanele, pentru a nu face gălăgie, iar așa au șanse mai mari să vadă șacal, codalb, câine enot, mistreț, căprioară etc. Când am procedat așa, turiștii au rămas uimiți și au spus că nu se așteptau să existe atâta viață, pentru că alte dăți când au fost au văzut doar pădurea, nu și animalele.

La fel, când vrei să vezi păsări trebuie să faci cât mai puțină gălăgie, să te duci dimineața și să fii parte integrantă a naturii. De aceea, eu recomand ca excursiile din zonă să se facă cu localnici, cu persoanele autorizate care știu să-i ducă pe turiști exact unde trebuie“, a conchis Ștefan Paul Ivanov, președintele Asociației operatorilor navelor de agrement și transport rapid și proprietarul Travel Delta Star.

Acest material a fost realizat cu sprijinul jurnalistei Auris Luca, președintele Asociației Dobrogea de Patrimoniu.

