Ghid: Cum să cumperi case la 1 Euro în Italia. Zonele fabuloase în care se mai găsesc astfel de oferte

Italia încă vinde case la 1 Euro și, dincolo de atractivitatea zonelor, de liniște, de culturi, de tradiție, de preț, de orice, satele din Italia disponibile sunt deschise întregii lumi, astfel ele ajung să fie ca niște destinații de vacanță pentru oameni de peste tot, din Europa, în SUA.

Să nu uităm cazul cuplului german:

Callie Riemann și soțul ei, din Hamburg, Germania, ambii în vârstă de 30 de ani, sunt două dintre persoanele care nu au rezistat tentației și au decis să se mute într-o astfel de localitate. Deși inițial au crezut că satul va fi pustiu, dar ajunși la fața locului au avut parte de o surpriză plăcută.

”Venim din Hamburg, Germania, care are o populație de 2 milioane de oameni și eram îngrijorați de cum ar fi viața dacă vom fi singuri într-unul dintre aceste mici orașe italiene. Cu toate acestea, după ce am vizitat câteva proprietăți într-unul dintre aceste localități, am decis să ne asumăm riscul și a meritat. (...)

Ne-am mutat la Sant'Elia a Pianisi, un sat cu aproximativ 1.500 de locuitori din sudul Italiei. Când am ajuns în august, erau festivaluri în fiecare zi și noapte. Au fost parade, concerte, festivaluri cu mâncare și băuturi gratuite, lupte cu sabia și spectacole de trage de foc.



Mi s-a părut suprarealist, mutarea în acest orășel mic din mijlocul Italiei, dar auzind engleză și germană peste tot pe unde mergeam.

Stând la pub-ul local irlandez, eram înconjurați de oameni mai în vârstă care în trecut au locuit în SUA. Pe măsură ce îmbătrânesc, mulți s-au întors în orașul natal pentru a se bucura de pensionare. Rudele lor vin și ele să viziteze și să exploreze moștenirea lor.



Mulți mai au case de familie aici în sat și donează bani pentru ca satul să funcționeze bine în timp ce sunt plecați. Acest lucru contribuie la proiecte minunate, inclusiv locuri de joacă pentru copii cu handicap, parcuri și lăcașuri sfinte” Vezi aici povestea lor completă

Dacă și tu te gândești la varianta în care să te ”refugiezi” într-un loc magic al Italiei, iată ce mai este disponibil la acest moment pe piață:

Emilia-Romagna

Se află în nordul Italiei și are case de vânzare în orașe precum Modigliana, înverzite, cu ruine antice. Inclusiv o mănăstire poți cumpăra aici.

Abruzzo

Regiunea care îmbrățișează coasta la est de Roma. Orașele care își scot la sorți casele libere includ Casoli, Santo Stefano di Sessanio și Pratola Peligna.

Campania

Fâșia de coastă vulcanică din jurul Napoli, aproape de Pompei și Coasta Amalfi, are de vânzare proprietăți de aproximativ 1 Euro în locuri precum Pietramelara, aproape abandonată, care recent a găzduit doar 15 familii.

Sicilia

Sicilia are multe case de vânzare 1 euro. Pe lângă Mussomeli, orașele Calatafimi Segesta, Augusta, Sambuca și Caltagirone vând toate casele nedorite sau nerevendicate.

Piemont

Această regiune nordicăoferă case în orașe precum Borgomezzavalle și Albugnano, aproape de regiuni renumite producătoare de vin și de Valea Antrona.

Le Marche

Orașul medieval Cantiano – la 40 de minute de mers cu mașina de malul mării – are de vânzare case de 1 Euro lângă plajele cu pietriș alb din Marea Adriatică.

Liguria

Triora și Pignone sunt două dintre zonele din această regiune, renumite pentru satele de pescari colorate din Cinque Terre, precum și pentru pesto și focaccia.

Puglia

Cu 195.024 de locuitori, Tarento, capitala provinciei din Puglia, este unul dintre primele orașe la scară mai mare care a lansat o schemă de 1 euro - punând cumpărătorii în legătură cu istoria sa maritimă și fructele de mare excelente.

Dar cum funcționează schema și cine este eligibil să achiziționeze una dintre aceste case?

Pe măsură ce tinerii italieni migrează din ce în ce mai mult în orașe și aleg locuri de muncă cosmopolite, în detrimentul satelor, multe dintre cele mai frumoase locuri ale Italiei ajung abandonate, cu populații mici, îmbătrânite.

Unii italieni în vârstă s-au trezit că nu au cui să-și lase casele și aleg să le-o dea moștenire autorităților locale, care trebuie să decidă ce să facă cu ea, în timp ce unii cetățeni mai tineri au moștenit proprietăți în zone în care nu au de gând să se mute.

Să ai o a doua casă în Italia înseamnă să plătești taxe, așa că vânzarea acestor case nefolosite la preț redus poate fi mai profitabilă decât păstrarea lor.

De aceea, aproximativ 25 de municipalități italiene le fac potențialilor proprietari o ofertă pe care nu o pot refuza – o casă la prețul simbolic de 1 euro. Aceste case îmbunătățite și ocupate valorează mai mult pentru respectivele localități decât vânzarea lor la prețul întreg în acest moment. Deci este o perspectivă pe termen lung.

”Nu avem nevoie de construcții noi și supraconstrucții noi. Strategia de a îmbunătăți mediul locativ și de a ne revendica identitatea culturală este de a reînvia micile centre abandonate sau de a reamenaja clădiri în stare de abandon, cu o poveste care este istoria noastră”, se arată într-un comunicat al echipei la 1eurohouses.com.

Autoritățile locale din zone precum Emilia-Romagna, Abruzzo și Campania speră, de asemenea, că un aflux de noi proprietari va stimula economia, deoarece aceștia cumpără produse locale, angajează muncitori locali în construcții, investesc bani în locuri și atracții locale și chiar vor stimula turismul prin crearea hoteluri de tip boutique sau B&B-uri, arată The Independent.

De câți bani ai nevoie, de fapt

Desigur, cu 1 euro cumperi locuințe în care trebuie să investești, nefiind gata de mutat. Cu toate acestea, costul renovările nu este unul exagerat. În funcție de mărimea casei, se ridică la 20.000 - 50.000 de euro. Taxele legale pentru cumpărarea unei case în Italia ajung la 3000 de euro. Unele municipalități care oferă acest case la 1 Euro cer o garanție, care poate fi și de 1000 de euro, și de 10.000 pentru a dovedi că sunteți angajat să îmbunătățiți proprietatea. Noii proprietari trebuie să trimită detaliile unui proiect de renovare în termen de două până la 12 luni de la cumpărare (în funcție de locație), să înceapă lucrul în termen de un an și să-l finalizeze în următorii trei. Unele case, scoase la licitație la 1 euro, ajung să fie vândute la sume cuprinse între 5000 și 20000 de euro.

”Este adevărat sau este o glumă?” notează o secțiune a site-ului web case1euro.it, care listează proprietăți de 1 euro aflate în prezent de vânzare în Mussomeli, la 60 de mile sud de Palermo, Sicilia.

Condiții de cumpărare

Nu este o glumă. Regulile diferă de la oraș la oraș, dar în cazul lui Mussomeli, cumpărătorii trebuie să aibă mijloacele financiare și practice pentru:

- a sprijini toate cheltuielile pentru întocmirea actelor de vânzare (notar, înregistrare, transfer)

- a pregăti un proiect de renovare a proprietății în termen de un an de la cumpărare, dobândind toate permisiunile necesare

- a începe lucrările în termen de două luni de la data eliberării autorizației de construire

- a încheia lucrările în termen de trei ani

- a depune un depozit de ”politică de garanție” de 5000 de euro, pe care îl vor pierde în cazul în care lucrările vor fi gata în 3 ani.

În Mussomeli, puteți face orice doriți cu interiorul proprietății, dar trebuie să păstrați fațada așa cum a fost inițial. Cu litere mici se spune în continuare că aveți dreptul să renovați proprietatea singur sau cu lucrătorii la alegere.

Majoritatea orașelor cu astfel de scheme de case la 1 euro au astfel de cerințe. Unele cer să fie locuite casele, în timp ce altele permit cumpărarea ca o casă de vacanță sau pentru o mică afacere turistică.

De unde cumperi

Așadar, de unde le cumpărați? Veți găsi case de vânzare în valoare de 1 euro pe site-uri precum 1eurohouses.com, case1euro.it și property-in-sicily.estate, precum și pe site-uri web individuale ale administrației locale, cum ar fi Comune de Sambuca sau Citta de Troina din Sicilia. Este o necesitate să mergi și să vezi în persoană potențialele case; precum este examinarea fundațiilor și a stării pereților: ”Cu siguranță nu încercați să o faceți online – trebuie să fiți acolo pentru a-l vedea și a experimenta procesul pentru a vă asigura că luați o decizie atentă”, a spus Rubia Daniels, care a achiziționat și renovat o casă de 1 euro în Sicilia: ”Nu aș face nimic prin Internet”. ”Nu obțineți nimic acolo unde pereții sunt lăsați, deoarece asta indică o problemă de fundație”, subliniază ea.

