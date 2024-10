Incendiu puternic la un hotel plin cu români din Antalya. Oamenii au fost ținuți dezbrăcați, în stradă, câteva ore bune / foto în articol

Reprezentanții unității de cazare din Antalya au încercat să mușamalizeze incidentul și nu au permis celor afectați să filmeze ori să fotografieze. Chiar și așa, unii dintre cei prezenți la fața locului au reușit să surprindă câteva imagini. Potrivit lui Cristea Laurențiu, român aflat cazat la hotelul în cauză, cei de la SunLand Resort Hotel au încercat să-i confiște telefonul pentru a-i șterge filmările și fotografiile.

Bărbatul ne-a oferit mai multe detalii privitoare la experiența nefastă prin care a trecut, în speranța că își va putea recupera măcar o parte din bani de la agenția de turism cu care a ajuns în Antalya.

„În februarie, noi am luat o excursie prin agenția de turism Karpaten pentru luna octombrie. Ne-au amânat ei cu o săptămână și ieri trebuia să revenim în țară. Cu o seară înainte, în jurul orei 16:00, eram la piscina resortului, când soția a observat undeva la etajul 5-6 un fum foarte mare negru. S-a alertat, s-a dus să le spună celor de la recepție. Acolo nu se vorbește decât turcă și rusă, altceva nu vor să vorbească ... sau nu înțeleg“, a spus dezamăgit românul.

Cum s-au comportat cei de la SunLand Resort Hotel cu turiștii afectați

Foto: Cristea Laurențiu

Laurențiu Cristea a detaliat modul în care reprezentanții hotelului au abordat problema și cum s-au comportat cu turiștii afectați de incendiul de la SunLand Resort.

„Soția mea a tras-o de mână pe recepționeră, a scos-o afară, moment în care chiar au venit cei de la pază crezând că vrea să o agreseze. Când au văzut, au intrat în panică, au sunat alarmele de incendiu etc. Noi am stat mai retrași, de unde am reușit să facem câteva filmulețe și câteva poze. Ceilalți au fost evacuați într-o zonă sigură, însă în camere mai erau oameni, inclusiv nepotul meu cu copilul, la etajul 2. Fumul era atât de înecăcios încât au ieșit pe balcon.

Pompierii nu puteau să intre din cauza fumului și au venit cu niște excavatoare cu care au început să dărâme garduri, pomi etc, pentru a putea intra cu mașina de pompieri. Cumnatul meu a intrat în hotel, a ajuns la etajul doi, dar nu a mai putut să iasă. Până la urmă a ieșit cu copilul de cinci ani pe balcon. Copilul a fost dat din mână în mână de la etajul doi la etajul 1“, a povestit Laurențiu Cristea.

Foto: Cristea Laurențiu

Românii, lăsați câteva ore bune în stradă

Potrivit bărbatului, zeci de persoane au stat aproximativ 5 ore în stradă, primind doar o porție de ciorbă la pahar de unică folosință, unii fără haine pe ei, în timp ce afară se înserase și se răcorise.

„Până la urmă ne-au văzut și ne-au evacuat și pe noi. Am stat evacuați ca la piscină, aproape în pielea goală, fără acte, fără nimic (n.r. documentele fiind în camera de hotel). Am stat în stradă până la ora 21:30, decât cu un prosop pe noi. Ne-au dat doar câte un pahar de unică folosință cu supă caldă. Toată lumea țipa. Era o nebunie acolo. Slavă Domnului că toți cei din hotel au fost evacuați. Între timp, din cauza vântului, incendiul se propaga, inclusiv în sala de mese, care era la parter.

Apoi a venit reprezentantul Karpaten (n.r. agenția de turism), o doamnă care înțelegea românește, cred că era din Republica Moldova. Înainte să vină, noi am sunat la cei de la agenție și ei ne-au spus de voucher. Cum este posibil să ceri voucherul cuiva care este la piscină? Te duci cu voucherul după tine? V dați seama în ce situație am fost puși“, a mai spus Laurențiu Cristea.

Foto: Cristea Laurențiu

Românii s-au întors în țară cu toate bagajele pline de funingine

Bărbatul sper să recupereze de la agenția de turism Karpaten măcar o parte din suma plătită pentru vacanța în Antalya, dincolo de riscurile enorme la care el și alți turiști au fost expuși din cauza incendiului.

„În final am reușit să intrăm în cameră, dar toate hainele erau distruse. Toate hainele erau pline de funingine. Și în fișetul de siguranță era funingine. Părerea mea e că incendiul a pornit de la bucătărie, iar coșul de evacuare era undeva lângă hotel. Pe acolo a început să iasă fum negru. Ne-au dus la un hotel la vreo 20 km. depărtare, iar dimineață a venit o mașină care ne-a dus la aeroport. Nu am vorbit cu nimeni de la agenție, nu ne-a sunat nimeni. Aveam doar un număr de urgență cu care să sunăm la ambasadă.

Nu știu dacă putem să recuperăm ceva, pentru că agenția de turism nu a zis nimic. Noi nu am avut decât asigurare de sănătate, pentru că asta ni s-a recomandat.

O persoană din grupul nostru e asistentă medicală, iar după aceea s-a dus cu câțiva dintre cei afectați și i-a băgat la oxigen, pentru că au fost turiști care au inhalat fum, inclusiv cumnatul meu. Sper măcar să putem recupera și noi banii, măcar pentru hainele care au fost distruse de funingine. “, a concluzionat românul.

