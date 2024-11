Revelionul pe plajă, preferința multor români. Hotelul din Antalya care devine tot mai popular. Are SPA și plajă pentru animalele de companie - Galerie foto

În ultimii ani tot mai mulți români renunță la vacanțele la munte și aleg să își sărbătorească Crăciunul sau Revelionul pe plajă, la căldură, din moment ce la noi iernile sunt ce în ce mai sărace în zăpadă. Antalya rămâne a fi una dintre destinațiile preferate datorită hotelurilor all inclusive și ultra all inclusive pe care le are, cu servicii de calitate, gândite pentru nevoile turiștilor. Un hotel de 5 stele din Tekirova, o stațiune din districtul Kemer, provincia Antalya, se laudă cu faptul că devine tot mai atractiv pentru turiștii români. Și nu în zadar. Acolo muntele şi marea se întâlnesc, vara continuă cu peste 25 de grade în termometre, iar peisajele sunt absolut încântătoare.

Plaje private, piscine, restaurante, cluburi, SPA, mâncare delicioasă pentru toate gusturile și o multitudine de activități recreative - toate le fac cu ochiul turiștilor români atunci când caută unde să își petreacă vacanța. Turcii profită de interesul acestora și pregătesc programe speciale pentru Revelion.

"Avem pregătiri speciale, având în vedere că urmează Revelionul și trebuie să fie ceva deosebit pentru acest moment. Avem planuri speciale pentru cei care doresc să sărbătorească alături de noi, incluzând cină, muzică și alte programe speciale incluse în pachetele noastre. Pachetele pentru noaptea de Revelion pot fi achiziționate și de cei care nu au cazare la noi", a declarat Timur Azimov, reprezentant marketing Nirvana Hotels din Antalya.

Pe ce se axează turcii? Pe calitate, spune directorul general al hotelului respectiv. În plus, ultra all inclusive nu înseamnă doar mâncare multă, ci și o mulțime de activități interesante: petreceri pe yaht, tir cu arme de foc, tenis, volei pe plajă, relaxare la SPA sau baie turcească cu abur.

"În prezent, lucrăm pentru toate naționalitățile. Prioritatea noastră principală este să oferim calitate pentru toată lumea. Și acest lucru se vede, suntem pe drumul cel bun, am crescut cu până la 10% capacitatea, în special pe piața românească. Mai mult, creștem de la an la an, iar anul acesta am depășit chiar așteptările pe care le aveam în ceea ce privește numărul de oaspeți români. Acest lucru se datorează în principal serviciilor noastre unice și pachetelor noastre", a declarat Ali Balaban, director general al Nirvana Dolce Vita, pentru reprezentanţii presei române în cadrul unui info-trip organizat în Antalya (Turcia).

Așa se face că hotelurile de lux din Antalya devin un Paradis ușor accesibil pentru turiștii români. În doar două ore cu avionul aceștia ajung de la frigul din București la temperaturi generoase și peisaje mirifice. Mai mult decât atât, își pot lua și animalele de companie, asta pentru că există plaje special amenajate pentru prietenii lor patrupezi și chiar și Pet Spa.

"Acesta este un concept special pentru noi. L-am descoperit pentru prima dată și bazăm multe lucruri în hotelurile noastre pe preferințele oaspeților noștri. Am colectat date despre tot ceea ce își doresc și au nevoie, și tot ceea ce a fost cerut pe piața turistică, în special în 2019, când toată lumea începea să caute ceva nou. Având în vedere cererea mare, ne-am dorit să fim un lanț de hoteluri pet-friendly. Am început acest lucru și am observat succesul său, întrucât astfel de cerințe nu veneau doar din piața internațională, ci și din piața locală, turcească. Prin urmare, considerăm că acesta este un mare succes pentru noi și suntem bucuroși că putem oferi astfel de servicii clienților noștri.

Suntem de asemenea încântați că nu doar acceptam oaspeți cu animale de companie, dar și creăm o experiență pentru animale, cum ar fi Pet Spa-ul nostru, de exemplu. Avem o echipă profesională disponibilă 24/7 și oferim clienților posibilitatea de a alege să își cazeze animalele în Pet Hotel sau în camere special create. De asemenea, oferim hrană pentru animale, folosind unele dintre cele mai renumite branduri, atât pentru pisici, cât și pentru câini. Oferim și servicii suplimentare, care nu sunt incluse în pachetele standard. Prețurile sunt împărțite în funcție de greutatea animalului, si nu există restricții specifice – dacă oaspeții pot călători cu animalele lor, atunci trebuie să putem să le cazăm și noi. Suntem extrem de mândri de acest serviciu", a mai spus Ali Balaban, director general al Nirvana Dolce Vita, pentru reprezentanţii presei române în cadrul unui info-trip organizat în Antalya (Turcia).

Analizând numărul de turiști pe care i-a atras Antalya în anul 2024 observăm faptul că România se clasează pe locul 7, cu 424.617 de turiști care au ales această destinație. Anul trecut au fost 300 de mii de turiști, așa că vorbim de o creștere de 29% față de 2023. Pe primul loc rămân a fi rușii, cu 3,7 milioane de turiști care au vizitat Antalya în anul 2024. Top 3 este urmat de Germania - 3,2 milioane de turuști și Marea Britanie - 1,4 milioane de turiști.

